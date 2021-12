Así fue la lujosa boda de Carín León y Alejandra Esquer en Hermosillo

FOTO: Instagram

El cantante de regional mexicano, Carin León y su esposa, Alejandra Esquer, contrajeron matrimonio este fin de semana durante una lujosa ceremonia y festejo llevado a cabo en Hermosillo, Sonora. La exclusiva boda estuvo llena de detalles lujosos, desde los arreglos florales hasta la coctelería.

La pareja dejó evidencia de su festejo en sus redes sociales y a través de sus cuentas de Instagram compartieron toda clase de momentos emotivos de la boda que tuvo lugar en un famoso salón de eventos. El intéprete de El tóxico y Tú lució un fino traje para la ocasión y un nuevo corte de cabello.

FOTO: Instagram

Por su parte, la novia utilizó dos impactantes vestidos de novia, uno con un escote profundo y detalles de tranpsarencias y otro de una tela satinada. También llevó la melena rubia sulta hacia un lado. En todo momento, el intérprete presumió lo guapa que lució su ahora esposa.

Según se pudo constatar en las redes sociales del organizador del evento, también hibo una fina cristalería en las mesas, con enormes arreglos florales que adornaron todos los rincones del salón. Asimismo, la pista fue adornada con pintura dorada.

FOTO: Instagram

El techo de la carpa estuvo adornado con rosas blancas que colgaron de ahí, junto a algunos lujosos candelabros de cristal. Por otra parte, la novia festejó su despedida de soltera con las que se presume fueron sus damas de honor y la acompañaron todo el tiempo durante el festejo matrimonial.

Al respecto, Alejandra escribió en su cuenta de Instagram un mensaje y compartió algunas instantáneas del festejo: “Gracias por este día tan bonito y especial, las amo”, escribió el pasado 22 de octubre desde su perfil en la red social.

FOTO: Instagram

Por otra parte, a mediados de este año, el intérprete se volvió tendencia por un escándalo, luuego de que respondió con insultos a un fanático que lo ofendió durante una presentación en Greeley, Colorado.

En un video que circuló en redes sociales en ese entonces, se puede apreciar que mientras Carin daba su show, uno de los asistentes lo ofendió. Al escuicharlo, el artista decidió contestarle con groserías.

FOTO: Instagram

En el clip no se puede escuchar lo que el fanático le dijo al artista de regional mexicano, pero por estar en primera fila, logró llamar la atención de Carin, así que decidió voltear y con el micrófono cerca de la boca, le contestó a su seguidor: “¿Qué me andas diciendo hijo de tu *uta madre? No me hables así a la verg*, no me hables así”, reprochó León mientras sostenía una botella de alcohol en la mano.

La seguridad y parte del staff interfirieron para que evitar una posible agresión física del asistente. Esta persona al parecer trató de explicarle el asunto al cantante, por lo que el intérprete de Me La Aventé volvió a sostener una plática. “llévatela tranquila pues, vamos a pistear, échate un pinc*e trago conmigo pero bájale de huevos... Tómale pues, tómale a la verg*”, el cantante insistió y se puede ver que el fanático decidió darle un trago a la botella.

(@carinleonoficial)

En los comentarios del video se pudo leer quela mayoría de los internautas estaban en desacuerdo con la actitud de la persona que asistió al concierto y aprovechó para ofender a Carin. “No porque sean artistas tienen que aguantar los insultos de la gente”, “Muchas gente se siente con el poder de querer insultar a los artistas pero cuando se defiende, entonces ahí salen con que es grosero. Aprendan a respetar nada más”, “me da gusto que le haya contestado, la gente se pasa y no tenía porque aguantar, muy bien Carin León”.

SEGUIR LEYENDO: