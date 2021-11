Spider-man No Way Home: plataformas de venta de boletos se cayeron y dejaron exquisitos memes por su caída

FOTO: Twitter

Durante las primeras horas de este lunes, comenzó la preventa de los boletos para acudir al estreno de la película Spiderman No Way Home. Sin embargo, las plataformas para adquirir los boletos sufrieron una caída, debido al exceso de usuarios que intentaron adquirir las entradas por este medio.

Los usuarios de redes sociales no dejaron desapercibido este hecho y a través de sus cuentas de Twitter comenzaron a surgir los memes sobre las plataformas de ambos cines, con todo el humor posible. Al momento, parece que algunos usuarios ya pudieron adquirir sus boletos.

En redes sociales abundaron los memes sobre la venta y el desperfecto de la plataforma, así como referencias directas a los personajes de la película: el momento en el que el Spiderman de Andrew Garfield sostiene a Mary Jane, interpretada por Emma Stone, con una telaraña, el Dr. Octopus diciendo que “¡Todo se va a estabilizar!” y demás escenas cómicas que reflejaron la frustación de los usuarios que intentaron adquirir sus boletos desde la primera hora de esta jornada.

Según se vio en las redes sociales, los fanáticos de la saga de Marvel comenzaron a reportar la caída de las plataformas desde las primeras horas de este lunes. Pues esta los rebotaba y se tardaba más de la cuenta en dar acceso a la compra de boletos. Después de eso, aparecía una leyenda que indicaba a los usuarios que compraran sus entradas de manera presencial.

Por otra parte, respecto a la famosa función de media noche, a pesar de que los fanáticos esperaban poder disfrutar antes que nadie la premiere de la nueva película del Hombre Araña, la realidad es que podrán hacerlo, pero a partir de las 11:00 horas del 15 de diciembre de 2021.

Cinemex fue la primera empresa en confirmar que la función clásica de la medianoche no podrá ser posible debido a las medidas de salud y prevención COVID-19.

“¡Hola! Te informamos que por el momento no contamos con este tipo de funciones, te invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales para cualquier información. Saludos”, escribió el soporte de dichos complejos en sus redes sociales.

Y a partir de las 00:00 se dio a conocer que Cinépolis abrirá el mismo calendario de sus competidores. Durante la compra de boletos para su preestreno, los usuarios de la página de internet aseguró que no existían boletos para la medianoche.

Es importante señalar que la acumulación de gente durante un estreno a la media noche es masiva; muchas personas acuden disfrazadas de los personajes, por lo que otras empiezan a pedirles fotos e interactuar con ellas, además, las reacciones durante la proyección suelen ser sumamente efusivas, incluyendo gritos, aplausos y movimientos.

Por todo lo anterior, es que probablemente se habría tomado la decisión de dichas funciones, pues los fanáticos sean capaces incluso de llegar con varias horas de ventaja, provocando así un foco rojo en la entidad.

El superhéroe arácnido protagonizará una tercera entrega bajo la dirección de Jon Watts, cineasta estuvo detrás de las dos anteriores entregas de la franquicia de Sony.

Se ha dado a conocer, a través de diversos rumores en redes que esta cinta finalmente podría presentar al ansiado Multiverso Cinematográfico, presentando a Peter Parker en sus diferentes etapas en la gran pantalla.

Además habrá personajes clave como el poderoso Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) se desatará un hechizo que los trasladará a una realidad alternativa y abrirá un sinfín de posibilidades para el buen vecino Spider-Man.

