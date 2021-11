La actriz Lindsay Lohan se comprometió con el empresario Bader Shammas

Lindsay Lohan junto a su prometido Bader S Shammas (IG / lindsaylohan)

Lindsay Lohan anunció en su cuenta oficial de Instagram que se comprometió con su novio, Bader S Shammas. La estrella de Mean Girls, de 35 años, recurrió a la red social para revelar a sus 9,7 millones de seguidores la feliz noticia. En dos imágenes, posó con él y mostró su anillo de compromiso de diamantes.

La actriz le rindió homenaje a Bader, y escribió junto a sus fotos: “Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro”

Bader y Lindsay han estado vinculados desde que fueron vistos juntos en un festival de música en Dubai poco antes de que llegara la pandemia en 2020. El prometido de la actriz es vicepresidente asistente de Credit Suisse y tiene su sede en Dubai, donde vive junto a Lindsay.

Según el diario británico Daily Mail, la pareja ha mantenido su romance fuera del ojo público. En mayo de 2020, la madre de la estrella, Dina, habló de Bader, diciendo: “Lindsay está saliendo con un tipo maravilloso en este momento. Pero eso no es ni aquí ni allá. Cuando esté lista para hablar de su vida personal, (lo hará)”.

A principios de este año el diario The Sun afirmó que Lindsay estaba enamorada de Bader. Una fuente le dijo al diario, que “la relación de Lindsay con Bader (Shammas) se está fortaleciendo. Es una presencia constante y estable en su vida”, agregó la fuente. “Es un tipo legítimo. No es un actor, no está en la industria del entretenimiento, administra fondos para personas de alto patrimonio neto en Credit Suisse”.

COMPROMISO ANTERIOR

Lindsay estuvo previamente comprometida con Egor Tarabasov, pero la pareja se separó en 2016 después de que fueron fotografiados luchando por un teléfono móvil en una playa.

Durante una entrevista en la televisión rusa ese mismo año, la actriz afirmó que incluso pagó por su propio anillo cuando la pareja se comprometió en septiembre de 2015. También afirmó que durante sus disputas, Egor la golpeó y alegó que ella encubrió los moretones.

El video que muestra a Lindsay Lohan siendo atacada por su novio Egor Tarabasov

Daily mail dijo que Tarabasov negó las afirmaciones “dañinas” y “falsas” y no se han presentado cargos contra él.

NUEVOS PROYECTOS

Lindsay tiene un nuevo proyecto en el horizonte y recientemente firmó un gran acuerdo para un nuevo podcast que, dijo a Deadline, dará a los oyentes “la oportunidad de experimentar un lado nunca antes visto” de ella y “compartirá su voz auténtica”.

“Estoy emocionada de asociarme con Studio71 en el desarrollo y producción de mi podcast”, expresó la estrella. “Estoy ansiosa por conectarme con más de mis fans y tener conversaciones íntimas con amigos y líderes de opinión en todas las industrias”.

Studio71, que producirá y distribuirá el programa, agregó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Lindsay a la red de podcasts de Studio71 y no podemos esperar a que lleve a los oyentes detrás de escena de su vida y trabajo”.

Una foto de la próxima película de la actriz.

Además, la actriz está lista para protagonizar una próxima comedia romántica navideña. Según detalló Netflix, Lohan interpretará a la heredera de un hotel de lujo que, tras un accidente de esquí, sufre amnesia y pasa las navidades en la cabaña de una familia desconocida.

Según los informes, la película será parte de su lista anual de películas navideñas ultra populares como la franquicia Holidate y Christmas Prince de Emma Roberts, sin embargo, no saldrá en la temproada navideña de 2021.

