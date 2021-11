Sofía Aragón fue hospitalizada de emergencia por neumonía

FOTO: Instagram/@sofaragon

La exreina de belleza y conductora de Venga la Alegría edición fin de semana, Sofía Aragón, fue hospitalizada en la madrugada de este lunes a causa de una neumonía. Desde sus redes sociales, Aragón compartió una fotografía desde el nosocomio y explicó a sus seguidores que ignoró sus síntomas.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo escribió: “Hace tres días empecé con temperatura y malestar en la gargante. Después de dos pruebas COVID que salieron negativas me confié y seguí con mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía en mi cuerpo: dolor de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos”.

“Los tomé como una pequeña gripa estacional y la ignoré por completo. Hoy estoy en el hospital, tengo neumonía”, continuó. Además, pidió a sus seguidores no descuidarse de las enfermedades respiratorias, aunque no necesariamente se trate de COVID-19″.

FOTO: Instagram/@sofaragon

Cabe destacar que la conductora de TV Azteca asistió el día de ayer a la transmisión del matutino sin eventualidades. Aunque, según consta en sus redes sociales, tenía síntomas y se sentía enferma desde entonces. Incluso, el también conductor de televisión Rafael Serdan compartió una fotografía de Sofía en el foro de grabaciones, asegurando que se “sentía mal”.

Unos días antes de ser hospitalizada, Sofía también celebró su cumpleaños en la Ciudad de México, en una fiesta a la que acudieron algunas celebridades de la televisora del Ajusco, como Aristeo Cázares y Alana Literas, con quienes comparte la conducción de Venga la Alegría fin de semana.

Hasta el momento, no se tienen más detalles del estado de la salud de la finalista de Miss Universo en el 2019.

(Foto: Instagram/@sofaragon)

Por otra parte, hace unas semanas, la modelo por fin rompió el silencio y reveló las razones por las que canceló su boda con Francisco Bernot. Y es que, según dijo, se dio cuenta de que no era el amor de la vida del empresario.

El pasado agosto, la ex reina de belleza anunció que su compromiso y relación con quien pensó pasaría el resto de su vida, terminó por su propia decisión al darse cuenta de que no podía casarse sin antes repensar bien lo que estaba sucediendo entre ellos, aunque no dio más detalles.

“Fui yo quien rompió el compromiso. El enamoramiento y el cariño existían, pero para casarte no puedes dejarte llevar solamente por las emociones, tienes que usar también la cabeza”, dijo para la revista ¡Hola!

(Foto: Instagram/@sofaragon)

Sofía reveló que desde tiempo antes de terminar su relación se dio cuenta de que existían cosas que no le gustaban de su novio, pero los dejó pasar al pensar que cambiaría, algo que nunca sucedió y ella no estaba dispuesta a seguir soportando.

“Siempre a los focos rojos tienes que hacerles caso, llega un momento que a lo mejor tú piensas que la gente va a cambiar o que las promesas te las van a cumplir (pero) no, la gente no cambia, la gente es lo que es, somos lo que somos y, de hecho, es egoísta pedirle a alguien que cambie”, dijo en el programa Ventaneando.

Antes de haber anunciado la cancelación de su boda, la también conductora defendió que su ex novio era una persona a la cual le tenía mucho aprecio y la apoyaba en todos sus proyectos, sin embargo, poco a poco ha ido revelando que en su relación las cosas no estaban completamente bien y tuvieron que afrontarse a diferentes problemas. También remarcó que el desarrollo de su faceta como profesionista es prioridad.

