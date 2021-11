Juan Rivera y su mamá, Doña Rosa, no se vacunaron y dieron positivo a COVID-19

Juan Rivera reveló que su familia y él dieron positivo a COVID-19, incluida su mamá (Foto: Instagram/@juanriveramusic)

Juan Rivera dio a conocer que tanto él como su mamá, Doña Rosa, dieron positivo a COVID-19, sin embargo, y pese al malestar por el que están pasando ambos y no tiene la vacuna, al menos él, no piensa en inmunizarse una vez que pase la enfermedad.

El hermano de Jenni Rivera dio a conocer ayer a través de una transmisión en vivo que él, su mamá y su esposa, Brenda, además de sus hermanos, se contagiaron de la covid y todos habrían propagado el virus el lunes pasado ya que no sabían que el Cornavirus ya se alojaba en sus organismos.

“El lunes nos dimos cuenta que nos contagiamos con el virus del covid. No pensé que estaba enfermo, en realidad ,el jueves fuimos a la iglesia con mi mamá. Mi mamá dijo que se empezaba a sentir mal”, confesó Juan.

Él también habría comenzado con malestares, principalmente le dolió la cabeza, pero pensó que podría tratarse de cualquier cosa ya que al ponerse en las sienes un aceite esencial, se fue la jaqueca, como un día normal.

Doña Rosa no ha hecho declaración alguna sobre su contagio (Foto: Instagram/@senora_rosa)

Sin embargo, se dieron cuenta de su contagio hasta el lunes debido a que el domingo se reunieron con la familia, entre ellos estaba Rosie, quien fue la primera en darse cuenta que tenía covid y le pidió al resto de su familia hacerse una prueba para saber si ellos también albergaban al virus SARS-CoV-2.

“El domingo tuvimos una junta en casa de mi mamá, estuvimos Pedro y todos sus hijos, mi hermanita Rosie, sus hijos, mi mamá, Johnny, Brenda y yo para un proyecto que vamos a empezar. Mi mamá traía su cubrebocas, Rosie y su familia la habían llevado a que se hiciera un examen. El lunes me marca y me dice que había dado positivo en covid.

Rosie me dijo: ‘Juan, lleva a mi mamá a que se haga otro examen por favor’. Llevé a mi mamá, le dan los resultados rápido y resulta que dio positivo. Me lo hice yo también y resulta que también salí positivo”, comentó”, reveló el cantante.

Juan también mostró los productos con lo que se ha tratado, la mayoría son naturistas (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Confesó que tanto él como su esposa pensaron que meses atrás ya se habían contagiado, no obstante, en esta ocasión se dieron cuenta de que no era así, pues los síntomas son mucho más fuertes de lo que habían sufrido la ocasión anterior.

Juan reveló que, pese a su malestar actual y la preocupación que siente por su familia, no se vacunará, pero se ha aislado junto a su esposa.

Desde que el cantante reveló que no se inoculó y no piensa hacerlo, varios de los espectadores de su transmisión comenzaron a criticarlo y recomendarle que se pusiera el inmunológico. La respuesta de Rivera y de su esposa es que el virus causa una enfermedad similar a todas las que antes han sufrido, por lo que no temen las secuelas.

El cantante y su esposa aseguraron que no piensan vacunarse contra el covid, pese a su experiencia actual (Foto: Instagram/@juanriveramusic)

Agregó que la gente no debería llamarlos ignorantes ni agredirlos, pues era mejor que sus palabras las utilizaran para desearles el bien. Por tanto, sus seguidores le desearon una pronta recuperación, pero le advirtieron que las consecuencias de no ponerse la vacuna podrían ser graves. “Hombre, siempre será mejor estar vacunado si te contagias, a no estarlo. La enfermedad será menor y este virus mata, y mucho. En mi opinión, las vacunas salvan vidas. Hay que creer en la investigación”, escribió una internauta y otros la apoyaron.

Juan agregó que sus tres hijos mayores sí se vacunaron porque así lo decidieron ellos. Por el momento, tanto él como Brenda han intentado cuidar de su alimentación mientras superan la enfermedad.

SEGUIR LEYENDO: