El lujoso atuendo de 24 mil pesos que Pati Chapoy usó para “Ventaneando”

Pati Chapoy en Ventaneando (Foto: Ventaneando)

Durante la emisión del pasado 9 de noviembre, Pati Chapoy apareció -como de costumbre- en el programa “Ventaneando” de TV Azteca. No obstante, resaltó en ella un elegante vestuario que resultó ser bastante caro y exclusivo.

Aunque la conductora no suele ahondar mucho en las prendas que utiliza, fue ella misma quien compartió en sus redes sociales unas fotografías y remarcó que el atuendo era de Carolina Herrera.

Así, en las fotos se le puede observar sonriente y posando con una falda y blusa moradas, una colorida mascada, zapatos negros y una discreta pulsera. A continuación te decimos a detalle el precio de todo el conjunto.

De acuerdo con el sitio oficial de Carolina Herrera, el top que utilizó Chapoy es de punto con lazo en color morado y tiene un cuello redondo, así como mangas tres cuartos con lazadas en los puños. Esta tiene un costo de 8 mil 600 pesos.

Por otra parte, la falda que es el mismo color que el top es de evasé de punto con volumen e incluye un cinturón en el mismo tejido, esta tiene un precio de 9 mil 600 pesos.

Cada prenda rebasa los miles de pesos (Foto: Carolina herrera)

El pañuelo que fungió como elemento para resaltar el conjunto de Pati, ya que es cuadrado, de seda y cuenta con un estampado de frutos abstracto inspirado en tonos otoñales y con las iniciales “CH” en todo el borde. Este accesorio tiene un precio de 6 mil 200 pesos. Así, al menos el costo de estas piezas en conjunto asciende a los 24 mil 400 pesos mexicanos.

Cabe recordar, que reciententemente Pati Chapoy se reencontró con Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado, un youtuber y podcastero humorístico.

Se trató de un momento importante, pues ya habían trabajado juntos hace un tiempo. Tras la salida de “El Escorpión Dorado” de la televisora pasaron un largo tiempo sin coincidir en persona. No fue hasta la ceremonia de los Premios Eliot 2021 que se colaboraron nuevamente y compartieron un cómico momento.

Durante la conversación que sostuvieron en Ventaneando, el creador de contenido le hizo una propuesta muy especial a Chapoy, pues la invitó a su sección Al volante de su canal en YouTube.

“El compromiso, aquí a cuadro, en su propio programa, es para la señora Pati Chapoy porque me dijo: ‘invítame’, es cierto, yo le dije y no sé si ya se va a animar: ¿Se va a subir Al volante, señora?”, recordó Alex Montiel.

la conductora sorprendió con su atuendo (Foto: IG @chapoypati)

La productora no dudó en aceptar la invitación y respondió “Pronto, por supuesto que sí, claro”, demostrando que se convertirá en una invitada más de Escorpión Dorado.

La sección Al volante se lleva a cabo en un auto que se traslada por la ciudad mientras el Escorpión cuestiona a sus acompañantes sobre temas divertidos, nunca vistos e incluso incómodos.

Aunque uno de los compañeros de Pedro Sola ya estuvo en la sección para hablar de su vida y experiencias, su expresión al escuchar a su colega aceptar la invitación no fue del todo agradable.

Con su característico humor y tono de voz, le dijo a Pati Chapoy que le esperaba una convivencia no tan deseable y le advirtió sobre ello. “No sabe en la que se mete”, mencionó en Ventaneando. De esta forma dejó en claro su desdén por el personaje y su rechazo hacia su dinámica, aunque probablemente sólo se refería a que Montiel podía meterla en un aprieto.

Por otra parte, Daniel Bisogno mencionó que cuando él mismo se subió a la camioneta de Escorpión hacia 2019, la pasó realmente bien. “Yo me aventé un programa con él que me he divertido muchísimo, la verdad”.

SEGUIR LEYENDO