Pati Chapoy aceptó entrevista con el Escorpión Dorado, el personaje que no le cae bien a Pedro Sola

Pati Chapoy y Alex Montiel estarán juntos en YouTube

Este día coincidieron dos personajes quienes son reconocidos por plataformas y trabajos totalmente diferentes entre sí. Se trata de Pati Chapoy, periodista de espectáculos quien conduce el famoso programa Ventaneando y de Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado, un youtuber y podcastero humorístico.

Se trató de un reencuentro entre ambos pues ya habían trabajado juntos hace un tiempo. Tras la salida de “El Escorpión Dorado” de la televisora pasaron un largo tiempo sin coincidir en persona. No fue hasta la ceremonia de los Premios Eliot 2021 que se colaboraron nuevamente y compartieron un cómico momento.

Durante la conversación que sostuvieron en Ventaneando, el creador de contenido le hizo una propuesta muy especial a Chapoy, pues la invitó a su sección Al volante de su canal en YouTube.

Pati Chapoy y Alex Montiel en los Eliot (Foto: Instagram/@chapoypati)

“El compromiso, aquí a cuadro, en su propio programa, es para la señora Pati Chapoy porque me dijo: ‘invítame’, es cierto, yo le dije y no sé si ya se va a animar: ¿Se va a subir Al volante, señora?”, recordó Alex Montiel.

La productora no dudó en aceptar la invitación y respondió “Pronto, por supuesto que sí, claro”, demostrando que se convertirá en una invitada más de Escorpión Dorado.

La sección Al volante se lleva a cabo en un auto que se traslada por la ciudad mientras el Escorpión cuestiona a sus acompañantes sobre temas divertidos, nunca vistos e incluso incómodos.

De esta sección han salido a la luz algunos escándalos virales como la supuesta cahetada que Danna Paola le dio a Ximena Sariñana cuando eran niñas. Otros personajes que han participado en dicha sección han sido: Platanito Show, Franco Escamilla, El Capi Pérez y Roberto Palazuelos.

Pedro Sola no estuvo de acuerdo con la propuesta (Foto: Instagram / @ventaneandouno)

Aunque uno de los compañeros de Pedro Sola ya estuvo en la sección para hablar de su vida y experiencias, su expresión al escuchar a su colega aceptar la invitación no fue del todo agradable.

Con su característico humor y tono de voz, le dijo a Pati Chapoy que le esperaba una convivencia no tan deseable y le advirtió sobre ello. “No sabe en la que se mete”, mencionó en Ventaneando. De esta forma dejó en claro su desdén por el personaje y su rechazo hacia su dinámica, aunque probablemente sólo se refería a que Montiel podía meterla en un aprieto.

Por otra parte, Daniel Bisogno mencionó que cuando él mismo se subió a la camioneta de Escorpión hacia 2019, la pasó realmente bien. “Yo me aventé un programa con él que me he divertido muchísimo, la verdad”.

A Pedro Sola no le agrada el Escorpión Dorado (Foto: Captura de pantalla/TW @PedroSola)

Alex Montiel, mejor conocido por su personaje “El Escorpión Dorado”, es toda una celebridad digital. No obstante, y para sorpresa de varios, el hermano mayor de Werevertumorro empezó su carrera en la televisión. Tras graduarse universitariamente, Montiel probó suerte en TV Azteca, donde inició su recorrido en medios.

El creador de contenido se sumó a la televisora del Ajusco en la subdivisión de espectáculos, rama dirigida desde hace años por Pati Chapoy de Ventaneando. Por ende, era la jefa directa de Alex Montiel.

Ficha de presentación durante el programa (Foto: Captura de pantalla de YouTube/ Eliot Channel MX)

El paso de los años fue deshilando los caminos de Chapoy y Montiel. No fue hasta la ceremonia de premiación de los Eliot, un galardón nacido para reconocer a los figuras de Internet, que los comunicadores se volvieron a ver cara a cara después de varios años de ausencia.

Este 22 de octubre, tanto Alex Montiel como Pati Chapoy fueron parte de la parrilla de presentadores que los Premios Eliot tuvieron durante su gala. Estos dos mencionados cubrieron la categoría How to, sección que celebra a los creadores de contenido orillados hacia las manualidades y los tutoriales.

