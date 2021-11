Lisset convivió con Carmen Salinas en “Mi fortuna es amarte” días antes de su derrame cerebral

Lisset y Carmen comparten los foros de ''Mi fortuna es amarte'' Fotos: Instagram@aspland // Cuartoscuro

La primera actriz Carmen Salinas se encuentra hospitalizada y en estado de coma debido a un derrame cerebral en la zona del tallo. La también productora teatral se mantiene auxiliada por respiración con un ventilador, mientras el resto de sus órganos funcionan con normalidad.

Fue la noche de este 10 de noviembre cuando ingresó al hospital Star Médica de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Según el último parte médico que ofrecieron sus familiares, Carmelita realizaba sus actividades con normalidad, luego de un día de grabaciones en Televisa de la telenovela Mi fortuna es amarte, hasta que sufrió un desmayo. Posteriormente, el personal de limpieza de su hogar la encontró inconsciente y se le trasladó al nosocomio.

‘’Se empezó a sentir mal de un momento para otro y los médicos nos han dicho que estemos aquí al pendiente, el diagnóstico es delicado y estamos esperando su progreso’', dijo su nieta Carmen Plascencia la mañana de este jueves a los reporteros que aguardaron a las afueras del centro hospitalario.

Carmen Salinas se mantiene auxiliada con un respirador artificial (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

Sus familiares se mantienen alerta de la progresión de su salud y se espera que los médicos emitan un informe a las 19:00 hrs.

Antes del desafortunado derrame cerebral, la actriz y exdiputada hizo una última publicación en Twitter, en donde se refirió a su más reciente proyecto, donde participa al lado de actores como David Zepeda, Sergio Sendel, Susana González y Chantal Andere.

“Miren qué hermosa familia tengo en la telenovela Mi fortuna es amarte. Los invito a vernos por el canal de Las estrellas a las 20:30h hrs., ya verás que te va a encantar”, escribió Salinas en un tuit a las 10:47 a.m.

Y es que la actriz, conocida también por su personaje de ‘’La corcholata’' en las películas de ficheras, participa en la producción de Nicandro Díaz, un melodrama de corte clásico que se acaba de estrenar esta semana a través de la señal de Televisa.

Salinas invitó al público a sintonizar su más reciente telenovela Foto: Twitter/@CarmenSalinasLo

Infobae México entró en contacto con Lisset, quien participa en dicho proyecto y con quien ha coincidido en las grabaciones desde el mes de agosto, cuando arrancó el claquetazo oficial de la telenovela que en su semana de estreno ha alcanzado altos niveles de audiencia.

La actriz y cantante que da vida a Samia Karam, la villana del melodrama en el que actualmente participa Carmen, contó cómo vio a la primera actriz en los sets de grabación días antes del suceso.

“Claro, la hemos visto, es una mujer muy guerrera, es fuerte, es entera, es increíble. Carmen, yo no he tenido la fortuna de convivir mucho con ella, pero es impresionante lo fuerte y lúcida e inteligente y brillante que es, es lo que conocemos todos, es lo que es. No nos queda nada más estar en oración en ella”, externó Lisset, quien pidió al público elevar plegarias para pedir por la salud de la actriz de 82 años.

Lisset encarna a Samia Karam, la frívola villana de la historia (Foto: Instagram)

La también participante del programa A ritmo de bohemia, con Carlos Cuevas, prefirió no hablar del estado de salud de Carmelita y se limitó a enviar parabienes.

“A mí me gusta mantener siempre la prudencia en donde hay que mantener la prudencia y lo único que me toca es mandar oraciones y que todo México que queremos tanto a Carmelita Salinas mandemos todo nuestro amor a través de oraciones para que se recupere.

Mantener una prudencia, creo que es cuestión de valores y de educación, tener respeto por la familia, por la salud, por los tiempos de cada quien y que lo que nos corresponde a nosotros como compañeros y como amigos es juntarnos en oración, en buena vibra y que la tengamos de regreso muy pronto porque es una mujer muy querida en nuestro país”, finalizó la actriz.

