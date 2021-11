El adiós a Enrique Rocha: amigos y familiares acudieron a ceremonia en su honor

“Va a estar con su mamá, su hermano, y con su papá otra vez”, compartió su hijo Cristian Rocha

En el último adiós al primer actor Enrique Rocha, su hijo Cristian Rocha, familiares, amigos y famosos, rindieron un sentido homenaje a uno de los villanos más temibles en muchas telenovelas. Fue a partir de las 4 de la tarde de este lunes 8 de noviembre que se realizó la misa de cuerpo presente en una famosa funeraria ubicada en Félix Cuevas en la Ciudad de México. Según su voluntad, el actor fue cremado para que posteriormente sus cenizas puedan ser depositadas a lado de su madre.

Fue así como una hora más tarde fueron entregadas las cenizas del actor a su hijo. El mismo Christian Rocha dijo que van a depositar sus cenizas donde se encuentra su abuela. “Va a estar con su mamá, su hermano, y con su papá otra vez”.

Enrique Rocha fue distinguido durante toda su carrera por sus papeles de villano en melodramas como Las vías del amor, Rebelde o incluso en producciones infantiles como Serafín. El histrión también fue ampliamente reconocido por su trabajo en doblaje, pues su voz grave fue otro de los atributos que lo distinguieron.

El actor participó en una producción de Disney FOTO: TELEVISA/CUARTOSCURO.COM

Varias famosas y famosos se presentaron al funeral realizado en la Funeraria Gayosso, entre ellas Leticia Calderón, quien compartió varias anécdotas con Enrique, además de aprendizajes de vida en el set de grabación de la exitosa telenovela Yo compro a esa mujer.

“Para mí fue un honor hacer con él esa telenovela; las grabaciones fueron muy gratificantes. Nos deja muchísimas frases, muchísimas risas y para mí fue un honor trabajar con él. Tenía muchos apodos: ‘el Rochón’, ‘Rochetas’, ‘la zona Rocha’; además tenía muchas anécdotas porque también vivió intensamente y trabajar con él de verdad fue un placer. Yo no conozco a nadie que haya trabajado con él que se exprese mal o tenga un comentario negativo. Era un hombre imponente evidentemente; entre la gente que no lo conocía bien le imponía, pero no, era un ‘pan’. Además era un hombre extremadamente culto, pocos he conocido en mi vida con esa cultura.”, expresó la actriz de melodramas como En Nombre del Amor.

Su ultima telenovela fue "Me declaro culpable" en el año 2017 Foto: Televisa Digital

Otro de los famosos que acudió a expresar sus condolencias a la familia así como ser parte de la misa en su honor fue el actor Juan Soler, que además confesó que su amistad era muy grande y ya habían pactado una reunión amistosa en cuanto “terminara la pandemia”.

“Lo recuerdo con muchísimo cariño, es una persona a quien siempre admiré muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar con él y tuve también la oportunidad de contarlo como un buen amigo y compañero de lectura, entonces me sorprendió muchísimo ayer en la noche que me enteré, me llamaron por teléfono y me avisaron que acababa de fallecer. Teníamos una relación muy cercana entonces sí me afectó mucho. Él estaba perfecto de salud, de verdad perfecto. ‘La muerte del justo’, es la muerte que se merecía. A nosotros ahora solo nos deja el gran recuerdo, la gran sencillez, un caballero en todo el sentido de la palabra, un hombre divertido, de verdad que lindo que te recuerden así”, comentó el actor.

"Érase una vez" fue la última producción a la que prestó su voz como narrador FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM

Entre los amigos que acudieron al velorio se encontró René Casados, quien, de acuerdo con la publicación, expresó: “Es una gran pérdida, un enorme dolor, extraordinaria persona y nos queda el recuerdo de todo lo que nos brindó”.

De esta manera el primer actor Enrique Rocha fue despedido por sus familiares y compañeros del mundo del espectáculo, que aunque muchos no pudieron asistir presencialmente, si manifestaron mensajes de condolencias a su familia y experiencias que vivieron con el actor.

