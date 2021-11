Nacho Cano aseguró que “no tiene sentido” disculparse por la Conquista de México

Nacho Cano incursionó en las plataformas de streaming con su nuevo documental (Foto: Ricardo Rubio/Europa Press)

Nacho Cano estrenó el documental La creación de Malinche en Netflix. Quien fungió como director artístico aprovechó la rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México para develar su postura sobre el hecho histórico. El exintegrante de Mecano destacó que no tiene sentido pedir perdón por la Conquista de México.

El compositor de clásicos de la música como Maquillaje, Fuerza del destino e Hijo de la luna se dijo en contra de formular una disculpa pública como representante del pueblo español. Según lo recuperado por la agencia EFE, remarcó que el ser humano sí debería disculparse, pero por el daño al medio ambiente.

Cano continúo su carrera como músico tras la disolución de Mecano (Foto; Ricardo Rubio/Europa Press)

“Quizá seamos nosotros los que tengamos que pedir perdón a los que vengan en 500 años por cómo les dejamos el planeta, pero nosotros (los españoles) pedir perdón por lo que hicieron otras personas hace 500 años no tiene sentido”, fueron las palabras exactas de Cano en conferencia de prensa.

Pese al polémico comentario, Nacho Cano se tildó de estar en contra de sumarse a polémicas de índole política. El cantautor español optó por hablar sobre la riqueza cultural producto del llamado choque de dos mundos. Además no tardó en destacar el profundo amor que le tiene a México, país que considera su segunda casa.

La creación de Malinche: un documental de Nacho Cano es el título oficial del nuevo producto de Netflix. Bajo la dirección de Marta Hermida, se muestra el proceso creativo del español hacia la producción del musical que retrató la vida personal y amorosa entre Hernán Cortés y La Malinche.

Arte del musical "Malinche" (Foto: Twitter/@MusicalMalinche)

Cabe apuntar que el audiovisual y el propio espectáculo son totalmente distintos. El primero, capturó cómo Nacho Cano logró reconstruir histórica y artísticamente la narrativa prehispánica, mientras que el musical solo se presenta en teatros. Cano destacó, en la conferencia de prensa, que espera poder llevar la obra a diferentes partes de México.

En entrevista para el programa matutino Hoy, quien es acreditado como letrista de Cruz de navajas, reconoció que el trabajo que hizo en la Malinche es una respuesta a años de esfuerzo. “Sin duda es la obra donde he puesto todo lo que yo he ido aprendiendo estos años”, declamó.

El exintegrante de Mecano, contó con la ayuda de expertos en historia para evitar hoyos en la narrativa. Musicalmente, dijo para Hoy, fue apoyado por Armado Manzanero, años antes de su muerte. El show teatral tiene fechada una gira por España y se piensa en posibilidades de exportarlo a México.

Es la primera colaboración entre Nacho Cano y Netflix (Foto: Netflix)

“A mí México me ha dado mucho cariño. Mucho de todo. Me he sentido un poco en deuda. Es un homenaje de celebración en los 500 años. Es un viaje, de iba y vuelta a ese mundo mágico que es México”, concretó para el matutino de Televisa.

Un tema recurrente en las entrevistas hacia Nacho es si existe algún plan de reintegrar Mecano. La más reciente declaración sepultó las posibilidades. Para Hoy concluyó: “Fue una maravilla, hasta ahí. Estoy muy agradecido porque Mecano me ha permitido hacer todo lo que estoy haciendo ahora, pero es un capítulo que ya pasó”.

Mecano fue uno de los grupos más influyentes de la música en español (Foto: Instagram @mecanomx)

Para el artista español esta no es su primera incursión en el mundo artístico de los musicales, ya que estuvo tras bambalinas en Hoy no me puedo levantar. El exintegrante de Mecano ha tenido una carrera solida tras la disolución del grupo, destacando como compositor, arreglista y por su carrera de solista.

Cabe destacar que Cano es el autor de canciones pop como No controles y Me he enamorado de un fan, ambas piezas catapultaron la carrera de Flans. De igual modo, está acreditado como productor de varios discos del grupo de rock La Unión, incluido su mayor éxito, la canción Lobo hombre en París.

