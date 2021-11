Así fue el regreso de Luis Felipe Tovar a Televisa después de 26 años

La última telenovela que realizó con la televisora fue Si Dios Me Quita La Vida en 1995

Tras 26 años de ausencia, el primer actor Luis Felipe Tovar regresa a Televisa con la telenovela Mi Fortuna Es Amarte a cargo del productor Nicandro Díaz. El actor explicó que su personaje no será un antagónico como muchos piensan -refiriéndose a que él confesó que este fue un motivo por el que lo habían corrido anteriormente de la empresa-. La última telenovela que realizó con la televisora fue Si Dios Me Quita La Vida en 1995.

Tras el anuncio oficial del elenco de la nueva telenovela protagonizada por Susana González y David Zepeda, la gran sorpresa fue que el primer actor regresaba a las filas de Televisa después de una larga y polémica ausencia.

“Estoy realizando un personaje completamente diferente a lo que regularmente las personas están acostumbradas a ver de mí. No soy malo, aquí soy un pan de Dios: ‘Gustavo’ es un hombre trabajador, es un hombre noble, es un hombre sincero, es un hombre que está casado con ‘Constanza’ -personaje que interpreta Chantal Andere- y pues estan en una relación tóxica”, mencionó el actor para el programa Cuéntamelo Ya.

Foto: Instagram@luisfelipetovar

En el año 2018 el actor confesó en el programa de Adela Micha, La Saga, que lo habían corrido de la televisora porque “personas” no lo consideraban un actor que cumpliera con las características estéticas que el resto de actores de Televisa si tenían.

“Cuando yo llegué a la Ciudad de México pues ya tenía evidentemente la vocación de actor. Lo que necesité fue el empujón para dar el ‘tipo’ ja,ja,ja”, a lo que Adela Micha preguntó: ¿Qué pasó?” Y el actor respondió: “Las ganas ahí estaban, pero por eso me corrieron de Televisa porque no daba el ‘tiro’, desde ahí”, confesó Luis Felipe Tovar.

El actor manifestó en esa entrevista que todo eso que le decían le provocó grandes conflictos internos con su aspecto físico pero que logró superar todo de la mejor manera ya que si se hubiera estancado no habría continuado en el mundo de la actuación.

“Pues no sé si soy un gran actor, pero me da gusto haber superado esa etapa de mi vida porque me pude haber quedado atorado toda mi vida con un terapeuta”, agregó.

La primera telenovela del actor con TV Azteca fue Demasiado corazón Foto: Instagram@luisfelipetovar

En el año 2016 el actor terminó su relación laboral con TV Azteca después de haber estado en la televisora del Ajusco desde el año de 1997 en la telenovela Demasiado corazón. La última producción en la que participó fue Un día cualquiera ya que el actor mencionó que no se estaban realizando muchas telenovelas en la empresa.

No pasó mucho tiempo para que el primer actor buscara nuevas oportunidades, como por ejemplo irse a trabajar a Telemundo en Estados Unidos, donde realizó proyectos como: El recluso, Preso No. 1, Malverde: el santo patrón y Bronco, Un Éxito Indomable.

Luis Felipe Tovar será pareja de Chantal Andere en la telenovela Foto: Las Estrellas

Tovar compartirá escenas con Chantal Andere, quien encarnará a “Constanza”, una mujer con un carácter totalmente diferente a Gustavo, según expresó el actor.

“Una mujer fría, soberbia y altanera que se casa muy joven con Gustavo, quien es un hombre trabajador, paciente y alegre quien da todo por su mujer y es el único capaz de soportar su difícil carácter”, contó Luis Felipe Tovar.

El productor Nicandro Díaz adelantó que esta novela, que tiene como fecha de estreno el 8 de noviembre, se desarrollará alrededor de una “mujer madura” que sufre el abandono de su esposo tras 20 años de matrimonio.También mencionó que piensa que tiene las características de un melodrama adecuado para lograr dar los resultados requeridos por el público y por la empresa.

SEGUIR LEYENDO: