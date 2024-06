Javier Milei se reunió a solas con Volodimir Zelensky en la Cumbre Global por la Paz y recibió la Orden de la Libertad por parte del ucraniano

Los mandatarios se encontraron al finalizar el evento. El ucraniano entregó al presidente argentino la Orden de la Libertad

El presidente Javier Milei mantuvo este sábado una reunión bilateral con el jefe de Estado de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien lo recibió en Suiza en el marco de la Cumbre Global por la Paz llevada a cabo en dicho país. El encuentro se realizó luego del evento del que participaron los 50 líderes mundiales, convocados con el objetivo de reclamar por el cese de las agresiones de Rusia al territorio ucraniano y el fin de la guerra.

Durante la cita, que había sido pautada con anterioridad, los mandatarios dialogaron acerca de la cooperación y las relaciones comerciales entre ambos países. Además, Zelensky le agradeció a Argentina su reciente adhesión a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y le entregó al libertario un regalo especial: la Orden de la Libertad.

Se trata de una medalla que se concede por méritos especiales a la hora de reforzar la soberanía y la independencia de Ucrania, la consolidación de la sociedad ucraniana, el desarrollo de la democracia y el progreso de reformas socioeconómicas y políticas. También se entrega por impulsar los derechos constitucionales y libertades.

Al finalizar el encuentro, Zelensky compartió en sus redes sociales un video y varias fotos del momento compartido con Javier Milei e hizo un resumen de la reunión: “Discutimos los próximos pasos en la implementación de los puntos específicos de la Fórmula de Paz. Agradezco a Argentina por unirse recientemente a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. También hablamos de cooperación y comercio bilateral”, escribió el líder de Ucrania en su cuenta de X.

La reunión entre ambos mandatarios en Suiza. Crédito: X: @ZelenskyyUa

En otra publicación, agregó: “Agradecí al Presidente Milei por asistir a la Cumbre de Paz. También apreciamos la amplia presencia de los países latinoamericanos. Confío en que la historia recordará este largo camino hacia la paz”. En las fotos compartidas por Zelensky, también aparecen la canciller argentina, Diana Mondino, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quienes participaron del encuentro.

Minutos antes de la reunión bilateral, Javier Milei había dado una breve exposición en la Cumbre Global por la Paz en la que repudió la guerra en el territorio ucraniano, pidió por la paz y destacó como un paso muy importante para Argentina el hecho de haber sido invitado a la jornada.

“Quiero expresar en nombre del pueblo argentino nuestro máximo apoyo al pueblo de Ucrania y a nuestro amigo el presidente Zelenski, ya que como defensores de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia. Ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones. La guerra, trágica por naturaleza, no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política. No es una herramienta legítima para resolver conflictos”, señaló el mandatario en su exposición.

Milei y Zelenski en la reunión bilateral. Crédito: X: @ZelenskyyUa

En este sentido, señaló que “como defensores de la libertad”, los argentinos no pueden abogar por otra cosa más que la paz entre los pueblos y las naciones libres. “Como soy un ferviente creyente en la conciencia filosófica que hay del liberalismo y la paz, hago hoy este breve alegato a su defensa, ya que estas ideas parecen haber pasado de moda. Creo que es un paso importante para la Argentina hacernos presentes primero en la cumbre del g7 y luego aquí en esta cumbre por la paz”, continuó.

Al concluir, destacó que Argentina estará siempre comprometida con la defensa de las ideas que hicieron grande a occidente y que cree que la paz es condición necesaria para la prosperidad. “Hay una nueva Argentina que abraza una vez más las ideas que hace 150 años la convirtieron en uno de los países más importantes del mundo. Y hay una nueva argentina que busca también recuperar el lugar protagónico en el concierto de las naciones que alguna vez tuvo y que nunca debió haber abandonado”, cerró Milei.