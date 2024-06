Céline Dion confesó su admiración por Billie Eilish: “Me inspira respeto”

Céline Dion admitió en la BBC su admiración por la joven cantante Billie Eilish y su estilo único en la industria (REUTERS/Getty Images)

Céline Dion confesó su admiración por la joven estrella del pop Billie Eilish en una reciente conversación con la BBC. La legendaria cantante canadiense expresó su respeto por la forma en que la joven estrella ganadora del Oscar y el Grammy ha encontrado su propio espacio en la industria musical.

“Amo tanto sus canciones. Me encanta su talento. Me encantan sus videos y la forma en que se ha hecho un hueco, ha encontrado su propio lugar, y eso me inspira mucho respeto”, declaró Dion sobre Eilish, completamente conmovida por la corta trayectoria que le ha dado logros muy importantes a nivel artístico.

Durante la entrevista, Céline también expresó algo de envidia por el estilo más relajado y de voz susurrante que artistas actuales como Eilish y Lana Del Rey han adoptado, contrastando con el régimen estricto que ella misma mantuvo durante gran parte de su carrera.

“Estaba celosa. Pensaba como... ellas salen, van a fiestas, apenas se arreglan, ¡y son increíbles!”, bromeó al respecto.

"Estaba celosa [de ellas]", confesó Dion sobre Eilish y Lana Del Rey, debido al estilo de voz susurrante que utilizan para su música (Evan Agostini/Invision/AP)

Cómo es vivir con el Síndrome de Persona Rígida

La entrevista se produjo mientras Céline Dion se prepara para su regreso a los escenarios después de haber sido diagnosticada con el Síndrome de Persona Rígida (SPR), una rara condición neurológica que causa espasmos musculares. La cantante de 56 años reveló que esta enfermedad pasó desapercibida durante años, lo que afectó su capacidad para cantar en la gira mundial que tuvo que cancelar.

“Estaba comenzando a empujar un poco”, comentó Dion sobre los primeros síntomas que experimentó. “Mi voz estaba luchando. A veces tenía que pedirle al director de la banda que bajara un tono algunas canciones para poder continuar”.

La cantante reveló los desafíos vocales que enfrentó debido a los primeros síntomas del Síndrome de Persona Rígida (Instagram/Celine Dion via REUTERS)

A pesar de los desafíos, se negó a cancelar los shows vendidos con mucha antelación. “Estos espectáculos estaban agotados por un año y medio, recorriendo el mundo. ¿Y voy a decirle a la gente: ‘Discúlpenme por mi espasmo; discúlpenme por mi no sé qué’?”, reflexionó.

Después de su diagnóstico, Dion se ha enfocado en recibir tratamiento y terapia física para manejar su condición. La doctora Amanda Piquet, quien trata a Dion, destacó la importancia de concientizar sobre el SPR para impulsar más investigaciones y tratamientos.

La gira mundial de Céline Dion tuvo que cancelarse debido a los espasmos musculares causados por su enfermedad (Prime Video)

“Esta enfermedad está ganando conciencia pública, está en el ojo público”, dijo Piquet. “Necesitamos diagnosticar mejor esta enfermedad. Cuando lo hagamos, eso conducirá a más ensayos clínicos y más tratamientos aprobados”.

Piquet aseguró que, aunque Céline Dion vivirá con esta condición de por vida, la terapia que está recibiendo le permitirá volver a cantar en el escenario. “Mi voz se está reconstruyendo”, afirmó. “Ya comenzó hace un tiempo. Mi voz se está reconstruyendo mientras hablamos, ahora mismo”.

La estrella de la música se prepara para volver a los escenarios tras ser diagnosticada con Síndrome de Persona Rígida (REUTERS/Mike Blake)

Céline Dion volverá a los escenarios

La aclamada intérprete también expresó su emoción por prepararse para un nuevo espectáculo en Las Vegas, donde ostenta el récord de la residencia más exitosa. “Estaré en el escenario. No sé exactamente cuándo, pero confía en mí, lo gritaré a los cuatro vientos. No puedo esperar”.

Un documental titulado Soy Céline Dion de la directora Irene Taylor ofrece una mirada íntima y sincera detrás de cámaras a la batalla de la icónica superestrella contra la enfermedad que alteró su vida. Esta inspiradora pieza, que sirve como una carta de amor a sus fanáticos, destaca la música que ha servido de guía en su existencia, al mismo tiempo que resalta la resiliencia del espíritu humano.

Un documental sobre Céline Dion, dirigido por Irene Taylor, mostrará su lucha contra la enfermedad y su resiliencia (Prime Video)

Entre sus productores figuran Stacy Lorts, Tom Mackay, Julie Begey Seureau e Irene Taylor; y en la producción ejecutiva, están acreditados Dave Platel, Denis Savage, Shane Carter, Krista Wegener. Tendrá una duración de 102 minutos y se verá a partir del 25 de junio en Prime Video.