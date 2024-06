Cócteles para el Día del Padre: recetas y consejos de los bartenders para brindar en casa

(Getty)

El Día del Padre es una oportunidad especial para las familias de demostrar su aprecio a través de diversas actividades y regalos. Una de las maneras más creativas de agasajar a los padres es mediante la coctelería de autor, que permite crear recetas únicas y personalizadas.

La jornada invita a experimentar con ingredientes innovadores y a reinventar tragos clásicos. Así, no solo se deleita el paladar del homenajeado, sino que también se comparte un momento especial en familia.

Los cócteles, sin dudas, permiten expresar creatividad y son una forma de honrar y sorprender a los padres con una atención personalizada y cuidadosamente preparada. Aquí, algunos principios básicos de los bartenders para prepararlos y disfrutarlos en casa.

día del padre, padres e hijos, papá, celebración, celebrar, festejar, festejo, amor, alegría (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bartender Elisa Lasala, una experta en coctelería que aplicó sus toques de autor para capacitar, diseñar cartas y hacer tragos en distintos bares y restaurantes de Córdoba, planteó en diálogo con Infobae: “Como en todos los casos, la buena coctelería une. No solo esa que es con una receta perfecta o profesional, sino la que se hace de generación en generación y que es un clásico en juntadas familiares o amigos”.

“Festejar el Día del Padre es un acontecimiento que amerita la preparación de cócteles y brindar. Aconsejo vermuts para comenzar, en el momento de la picada y de preparación del almuerzo. Y para cerrar, algún cóctel con whisky o un Negroni. Lo importante es hacerlos sabiendo los gustos de los agasajados y nunca olvidar el secreto fundamental: el hielo. En mi caso, también, haría un Old Fashioned que lleva whisky con higo y azúcar caramelizada”, dijo Lasala.

Los pequeños detalles marcan la diferencia en un cóctel, desde la presentación visual hasta la facilidad de consumo, asegurando que el trago sea atractivo y agradable para el agasajado en el Día del Padre (Imagen ilustrativa Infobae)

Matías Dana es un experto en el delicado arte del vermut. Detrás de la barra de Belgrano Café, en Rosario, el especialista muestra toda su destreza para combinar sabores. Para Dana, el vermut es un infaltable en el Día del Padre. “Tiene algo que nos une -introdujo-: la ventaja del vermut es compartir el ritual. Eso se pasa de generación en generación. En principio, sugiera tener a mano una botellita de vermut, un sifón de soda, hielo y una rodajita de algún cítrico: limón, naranja o pomelo”.

Dana propuso la siguiente receta: “Un vermut con soda simple: en un vaso con mucho hielo, poner 70% de vermut y 30% de soda. Integrar bien para que quede el producto bien integrado, rodajita de limón y a disfrutar”.

“Para quien prefiere algo más osado o raro”, según relató, el bartender aconsejó: “El americano es ideal: mezclar en un vaso corto con mucho hielo una parte de vermut y una parte de aperitivo. Completar con soda, integrar y decorar con una rodaja de naranja. Este es un clásico aperitivo para compartir con papá”.

Los tragos de autor permiten, entre otras cosas, adaptar las recetas según las preferencias de cada persona (Getty)

“A quien le gusta algo un poquito más intenso y más fuerte, para el aperitivo o para la sobremesa con papá, podemos hacer un rico Negroni”, planteó Dana. Y amplió: “El Negroni se prepara en un vaso corto de tipo whisky old fashioned, con hielo y tres partes iguales de vermut rosso, aperitivo y gin. Integrar y decorar con una rodajita y el perfume de la piel de la naranja. Y a disfrutar con papá. Prender el fuego, hacer el asadito y que el vermut sea testigo de ese gran ritual y de este día tan lindo”.

El bartender Nicolás Saya lleva adelante su pasión y sus conocimientos por la coctelería para sus más de 300 mil seguidores en redes. Para él, “la coctelería es especial para el Día del Padre, como lo es en cualquier evento en el cual se agasaja a una persona. Lo que lo vuelve especial es compartir ese momento; ese acto de amor”.

“Lo clásico es lo que no falla nunca -dijo Saya-. Es lo que tiene peso y gran identidad en la coctelería. Asociado al whisky, aplicaría un Old Fashioned o un Penicilina. Si hablamos de gin, considero que un clásico que no falla nunca y es fácil de preparar es el gin tonic. También podemos optar por el Tom Collins, por ejemplo. Si nos inclinamos por utilizar vodka, puede ser un White Russian o un Espresso Martini. Si hablamos de algún vermut, me inclinaría por un Dry Martini o también un Vesper Martini”.

Dana sugiere una receta sencilla de vermut con soda para el Día del Padre, utilizando 70% de vermut y 30% de soda en un vaso con mucho hielo, decorado con una rodajita de limón, naranja o pomelo, una opción refrescante y compartida (Freepik)

“Si queremos algo muy argentino, me inclinaría por un Ferroviario, por ejemplo, que es un vermut Rosso, Fernet y soda, pero en cualquier caso hay que conocer bien los gustos del agasajado”, planteó Saya. Y completó: “Los pequeños detalles son los que marcan realmente la diferencia al momento de obtener un cóctel que sea atractivo en la parte visual, porque tiene que llamar la atención. Pero tampoco hay que olvidarse de la parte del consumo, es decir, que sea fácil de consumir y que no esté sobrecargado de decoración”.

“Muchas personas tienen preferencia por algo fuerte, que tenga impacto y cuerpo. Otros van a optar por una opción más dulce, quizás, otros más frutal, o más ácida. Esos son los detalles que hay que tener en cuenta para darle una verdadera identidad y fuerza al cóctel”, postuló Saya.

Por su parte, Gonzalo Cabado, autor de algunos de los destacados cócteles del bar platense Casa Tomada Wine House, sumó en diálogo con Infobae: “Lo que tiene de especial la coctelería en el Día del Padre es que representa el agasajo. Hay que pensar en un momento especial y trasladarlo a un cóctel. Pensar la receta, elegir los insumos y prepararlo es un regalazo. Más que un trago en especial, pensaría es eso que le gusta mucho a papá y a partir de ahí pensar en una receta”.

“Prepararía algún cóctel para el momento de prender la parrilla. La previa con algún rico vermut o un Americano con aperitivo, vermut rosso y Soda. Cóctel en mano y a prender el fuego”, sugirió Cabado.

La coctelería de autor en el Día del Padre ofrece una forma creativa de sorprender a los padres con recetas únicas y personalizadas, utilizando ingredientes innovadores y reinventando tragos clásicos para disfrutar en familia (Getty)

El gin, otro protagonista infaltable

El gin, elaborado a partir de una cuidadosa mezcla de botánicos, granos y esencias aromáticas, se ha convertido en un ingrediente indispensable en la creación de cócteles innovadores y sofisticados. Esta bebida destilada destaca por su versatilidad y permite experimentar con una vasta variedad de recetas que van desde los clásicos como el gin tonic hasta creaciones más contemporáneas. Su capacidad para adaptarse a diferentes combinaciones de sabores lo ha consolidado como una elección popular para celebrar el Día del Padre.

En esa línea, Ailén Álvarez, bartender de Nakuri Urinaki, reflexionó: “Hoy en día, hay varias personas que destilan gin de manera artesanal. Es una bebida que no tiene grandes dificultades en su proceso de producción, como otros destilados que tienen mucho añejamiento. Uno de los cócteles que más sacamos se llama “Wasabi demon” que además de gin, contiene miel, jengibre, wasabi, lima y alga nori”.

“Además de gin tonic, podemos hacer un tom collins, un clásico que hacemos en un vaso de trago largo con abundante hielo, 60 mililitros de gin, 25 mililitros de lima y 25 militros de almíbar. Se completa con soda”.

Álvarez resalta la popularidad del Tom Collins, un clásico elaborado con gin, lima y almíbar, completado con soda en un vaso largo con abundante hielo, una opción refrescante y fácil de preparar para agasajar a los padres (Freepik)

Por su parte, Cauac Oliveira Mascioli, creador de la propuesta de coctelería de Savvy, apuntó en diálogo con Infobae:

“Debido a la libertad que tiene quien está detrás de la barra para crear infinidad de combinaciones, la creatividad fluye con bebidas como el gin. Su versatilidad nos permite crear desde un simple gin tonic con botánicos, frutas, vegetales o bitters, hasta combinaciones complejas como los martinis en sus diversas presentaciones. El gin es y siempre fue una bebida de alta complejidad. Sus muchos estilos y variedades de botánicos e insumos la centran como una bebida de culto”, sostuvo.

Y cerró: “Los sabores del gin permiten crear desde tonic’s con perfiles variados, pasando a una combinación cítrica y fresca (Ginger Collins), sin olvidarnos del aperitivo por excelencia (Negroni) y terminando en algo más complejo (Martini)”, dijo Oliveira Mascioli.