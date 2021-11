Ana Martin reveló quién maneja sus redes sociales

La primera actriz sigue siendo un ícono (Foto: Instagram / @anamartinof)

La actriz Ana Martín recientemente volvió al ojo público, ya que empezó a compartir desde sus cuentas fragmentos muy reveladores de su vida. No obstante, en esta ocasión, la artista reveló quién está detrás de sus redes sociales.

Fue en un encuentro con los medios, donde la famosa mencionó que gran parte de su trayectoria actoral fue gracias a su presencia en la pantalla chica y que debido a ella no ha perdido vigencia entre el público.

“Yo le debo una gran popularidad a la televisión mexicana, y no solo en México, sino en el mundo entero. Le debo personajes maravillosos y le debo un público que tengo que es maravilloso; mi vida se la debo al público, y si ustedes me siguen preguntando es porque el público me sigue queriendo”, remarcó.

En este sentido, puntualizó que su auge en redes sociales ha sido gracias a un equipo muy particular que tiene. Martín añadió lo sopresivo que fue para ella el alcance que tuvo.

“El 80% son jovencitos de 17 a 28 años, lo cual me sorprende. Yo pensé que iban a ser gente de mi edad y no, entonces creo que es porque tienen una abuelita, una mamá o yo no sé”, expresó.

Ana Martín contó fragmentos de su vida (Foto: anamartin / Instagram)

La actriz de 75 años resaltó que una de sus máximas era ser honesta con sus seguidores, ya que estos siempre la llenaban de ánimo y la inspiran para continuar realizando su trabajo.

“Le aprendí a Palillo una cosa: ‘Si te vas a dedicar a esto, nunca mientas, porque quien te da de comer es el público’. Se me quedó muy grabado. Y mi fórmula es que me apasiono con mi carrera, mi trabajo y lo que voy a hace”, concluyó.

Ana Martín se ha convertido en una mujer controversial, pues en diversas publicaciones en sus cuentas de redes sociales ha revelado diversos momentos de su vida y sus relaciones así como de su sexualidad, también ha detallado por qué nunca intentó formar una familia o hacer formal una relación.

La actriz recientemente fue invitada al programa Montse & Joe junto a Shanik Berman; en una parte de la entrevista, la escritora mexicana aseguró que los hombres estaban desesperados por Ana. “Los hombres la perseguían, te lo juro, con una obsesión porque Ana les decía: ´mira, yo trabajo, me encanta, viajo, me voy a la hora que quiera, no le doy explicaciones a nadie y entonces se volvían más locos por ella’”.

La artista cobró gran popularidad en redes sociales (Foto: anamartin / Instagram)

Martín confirmó el hecho, e incluso mencionó que sus amigas le cuestionaron qué le hacía o daba a los hombres para que fueran detrás de ella, hasta que ella logró darse cuenta de qué era lo que enamoraba a los hombres.

“Mis amigas me preguntaban ´¿Qué les das? Porque terminan y son serenatas, llorar, drama y borracheras’, ¡no no no! de verdad, con el tiempo dije: ´a ver qué, porque tampoco soy deep throat (garganta profunda), bueno qué onda. Me di cuenta y es verdad ¡eh! Te voy a decir cuál era el secreto: ya empezamos una relación, ya llevamos más de un mes y vamos a vivir juntos; yo me voy a mantener, dividimos los gastos entre los dos, tú te vas a venir a mi casa, te llevas tú tus cosas para no sacar las mías, no te vas a meter en mi carrera porque yo voy a seguir trabajando, nunca me voy a casar ni voy a tener hijos”, aclaró.

