“Sin alcohol ni drogas”: Alberto Guerra celebró sus tres años de sobriedad

Alberto Guerra comenzó su carrera en la cadena Telemundo (Foto: Cuartoscuro)

Para Alberto Guerra los días cuatro de agosto han sido muy significativos, pues lleva años festejando que ha dejado de lado sus adicciones, y esta fecha no fue la excepción por lo que compartió una imagen a través de sus redes sociales donde aseguró que ha logrado estar 36 meses sobrio.

A través de su cuenta de Instagram el actor compartió una foto de sí mismo en perfil para conmemorar el momento, junto a una descripción que lo mantiene animado. “Tres años sin alcohol ni drogas. Tres años sonriendo. Y pues nada, se festeja…Yippee Ki Yay mother f…rs!!”, su frase es una referencia de Bruce Willis en la película Duro de matar.

Así celebró los 36 meses sobrio el actor (Foto: Instagram/@el_guerra)

La publicación cuenta con más de 50 mil “me gusta” y cerca de 900 comentarios, entre estos la actriz Zuria Vega, esposa del actor, reaccionó a su publicación. “So proud (muy orgullosa)”; otros famosos también felicitaron al actor: “Te admiro y quiero mucho cuñis”, añadió Marimar Vega; “Qué Ching*n”, añadió Roxana Castellanos y “Felicidades carnal”, expresó Erik Hayser.

Hace más de una semana la pareja celebró ocho años juntos. a través de su cuenta oficial de Instagram, Vega le dedicó una publicación con un mensaje de amor a su esposo en donde añadió unas fotografías a través de su historia. “No festejo el tiempo, festejo como lo hemos vivido, como hemos cambiado, la cantidad de veces que nos hemos perdido para después reencontrarnos. Celebro que seas mi amigo, el padre de nuestros hijos”, describió la actriz.

La pareja tuvo a su primer hija en el año 2017 (Foto: Instagram/@zuriavvega)

“Celebro nuestras carcajadas, entendernos todo con una mirada, celebro verte cumplir tus sueños y que me acompañes a cumplir los míos también celebro todos los que tenemos juntos. Festejo amarnos con todos nuestros colores en todas nuestras versiones. Festejo nuestra vida juntos. Te amo @el_guerra”, finalizó Zuria.

Guerra también le dedicó un mensaje en la red social de fotografías. “8 años de despertar junto a mi partner in crime, riendo, llorando y bailando en las buenas, las malas, las regulares y las extraordinarias. Felices 8 mi amor, mi media naranja, la parte más dulce y clara, gracias por aguantar a la otra mitad de la naranja, la amarga”, publicó.

Guerra tiene una niña llamada Penélope, hija de una anterior relación (Foto: Instagram/@el_guerra)

En marzo de este año Zuria le jugó una broma a su esposo, pues a pesar de que ella había comentado que su familia no iba a crecer más, la actriz le “confesó” que estaba embarazada.

“Acompáñenme a ver esta historia de histeria y microinfartos“, escribió Guerra segundos antes de mostrar los mensajes que le envió la actriz: “¿Cómo vas?”, preguntó Alberto, a lo que Vega contestó “Estoy embarazada. Es en serio, Ahorita te habló”.

El actor quedó impactado y al inicio sí creyó la historia y se sorprendió, después de unos segundos supo que se trataba de una broma. “Cállate. No, no es en serio… ¿Qué te pasa? Casi me da un infarto. Te pasaste”, añadió.

El actor estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa (Foto: Instagram/@zuriavvega)

Zuria y Alberto se conocieron en el año 2013 y después de cinco meses de relación iniciaron los preparativos para su boda. De esta forma pudieron contraer matrimonio el 22 de noviembre del 2014.

La boda no se planeó con muchos invitados, pues prefirieron una reunión íntima y decidieron realizarla en San Francisco, Nayarit. Zuria lució un vestido blanco en capas color marfil, el cual era entallado al cuerpo.

Después de tres años de su matrimonio los ahora esposos tuvieron a su primogénita llamada Lúa y para el año 2019 tuvieron a su segundo hijo bajo el nombre de Luka. La familia ha compartido en sus redes sociales cómo disfrutan de varios momentos felices en familia.

SEGUIR LEYENDO: