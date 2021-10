Novia de Octavio Ocaña lanzó otro mensaje para ‘Benito’: “Ojalá el tiempo me enseñe a vivir una vida sin ti”

La prometida del fallecido actor rompió su silencio. (Foto: Instagram)

Nerea Godínez, quien fue la novia de Octavio Ocaña, lamentó la muerte del actor y le escribió un emotivo mensaje que conmovió a los internautas. El actor de Vecinos falleció en la tarde del pasado viernes luego de presuntamente haberse dado un balazo en la cabeza durante una persecución policial en el Estado de México, según el reporte oficial de la Fiscalía del Edomex.

Desde su cuenta de Instagram, la joven que se comprometió con Ocaña a inicios de este año, escribió una breve composición para externar cómo se siente respecto a su fallecimiento. Especialmente, en lo que respecta al hijo que ambos estarían criando.

“Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro niño tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día, que su ‘papá Tavo’ ya no va a a regresar a casa, tal vez no entienda aún el significado de lo que pasó, él simplemente no volverá a verte nunca más y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más”, escribió la joven.

FOTO: Instagram/@nerea.gogo

Además, relató cómo fue que Octavio se incorporó a su vida y a la de su hijo: “Llegaste a nuestra vida para quedarte y así será, aunque ahora de otra forma. De la forma que sea, por favor te pido que no nos dejes, que sigas en mis sueños para que ahí podamos cumplir todo lo que tanto anhelamos”, continuó.

En la composición, Nerea compartió un video de Octavio Ocaña junto al menor de edad, ambos patinando en la Alameda Central, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Además, continuó: “Te amo Octavio y me deshace cada milímetro de mi ser. Ojalá el tiempo me enseñe a vivir una vida sin ti”.

“Por ahora tendré que ingeniarme mis mañanas sin tu abrazo, mis tardes sin nuestra especial manera de divertirnos y mis noches sin tu calor para arroparme y sentirme segura. Te amo por toda la vida, mi rey precioso”, concluyó.

(Foto: Facebook/Octavio Ocaña)

El día de ayer, el fallecimiento de Octavio Ocaña causó conmoción en redes sociales, donde se viralizó el hashtag “JusticiaParaBenito”, a través del cual miles de usuarios expresaron su consternación por las extrañas circunstancias en las que falleció el actor que interpretó a Benito Rivers en Vecinos.

Y es que circuló un video tomado minutos previos a su muerte, después de haber impactado su camioneta en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. En el audiovisual, presuntamente grabado por un elemento de la policía municipal, se puede apreciar que el actor todavía se encontraba con vida cuando la policía arribó.

Con visible confusión se tocó la frente y la nariz con la mano, la cual está llena de su propia sangre. Este hecho causó indignación entre los ciudadanos en general y las personalidades del espectáculo en particular, quienes utilizaron sus redes sociales para exigir un esclarecimiento de los hechos.

Godínez y Ocaña se comprometieron hace unos meses(Foto: Facebook/Octavio Ocaña)

Por su parte, el día de ayer, la Fiscalía de Justicia del Estado emitió una ficha informativa, en donde anunció que se avanzan las diligencias para esclarecer las causas por las cuales el actor de 22 años perdió la vida.

Sin embargo, de acuerdo con el informe, al transitar por las calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, policías municipales habrían pedido al actor y a los otros dos pasajeros que se detuvieran. Sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución.

Durante la persecución, el conductor habría perdido el control de la unidad y esta se impactó a un costado de la vía. Hasta el momento, la Fiscalía niega que se trate de un intercambio de disparos, sino que más bien Octavio se disparó a sí mismo, lo que ocasionó su muerte.

SEGUIR LEYENDO: