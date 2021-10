Qué conductor de Televisa fue señalado como el ‘hijo perdido’ del Tigre Azcárraga

Emilio Azcárraga Milmo, hijo de Azcárraga Vidaurreta, pionero de la televisión (Foto: Twitter / @raulbrindis)

Uno de los conductores de televisión que ostentan una trayectoria de varios años es Patricio Cabezut, quien tras una carrera en los canales locales de su natal Tampico logró llegar a la televisión nacional a través de Televisa en 2003. El presentador tiene una anécdota que lo relaciona directamente con los Azcárraga, prominente dinastía de la televisión mexicana.

Y es que el presentador fue invitado en 2019 al programa SNSerio donde habló de sus trabajos y de una particularidad en su físico: un mechón blanco en la cabellera.

“Los estilistas muy pomposamente le dicen ‘lunar de canas’, a mí me decía un médico en estas miles de entrevistas que tenemos en programas. Imagínate, vengo del programa Pa’ saber desde el 91 en Tampico, luego pasé por Hoy y ahora llevo casi ocho años en Tu Casa TV, vas aprendiéndole algo, el término médico no lo recuerdo exacto, pero es como una deformación de la pigmentación del cráneo, es como tener el ojo de color”, contó Cabezut sobre esta particularidad en su físico.

Y es que al mencionar que otras celebridades también cuentan con ese rasgo, surgió el nombre del recordado patriarca de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo.

Potro, Michelle Vieth, Bigorra, Charly López y Patricio Cabezut fueron parte del programa Tu Casa TV (IG: tucasatvoficial)

“Me empezó a salir por ahí de los 25 o 26 años, mi mamá desde muy joven tuvo el pelo blanco, toda la vida. Hay algunas personalidades del medio artístico que tienen ese mechón, el bajista de Los Tigres del norte, Tongolele, el señor Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, y Miguel Aceves Mejía, el cantante de ranchera”, comentó a lo que los conductores de la emisión le hicieron notar su parecido con el fallecido magnate de la televisión.

“Alguna vez me han dicho que me parezco al Tigre. Te cuento la anécdota rápido con Emilio Azcárraga Jean. Yo llego en el 2003 al programa Hoy a Televisa y el impacto de haber trabajado tanto tiempo en Tampico, y ahora en México fue una cosa sensacional. Como a las dos semanas hacen un convivio de navidad con todos los ejecutivos y directores de las Televisas de provincia. Me llama por teléfono Eugenio ‘Bola’ Azcárraga, en ese entonces director de Televisa Monterrey, y él de Tampico, amigo mío de toda la vida. El es uno o dos años mayor que yo, de la generación, y cuates de toda la vida, su familia, Tampico es chiquito, todos nos conocemos”, recordó el presentador sobre el suceso que ocurrió hace casi 20 años.

Su físico le valió que lo compararan con "El tigre" (Foto: Instagram)

“Me llama, me dice ‘El bola’, así le decimos cariñosamente, ‘Pato, te voy a mandar una suburban a las doce que acaba Hoy, te quiero ahorita en Coapa, estamos en el convivio, quiero yo presentarte a mi primo, a Emilio Azcárraga Jean’, y yo feliz. Me sentí como rockstar, no tenía ni dos semanas, una van con chofer, Coapa, dije uf, a las instalaciones del América, a ver si no me salen ronchas, es un odio deportivo”, dijo entre risas.

Pero fue mayor su sorpresa cuando fue presentado con el Junior, pues le hizo saber que era “como de la familia”:

“Llego y veo impresionantes las instalaciones del América, llego y efectivamente estaba ‘El bola’ muy entusiasmado. ‘El bola’ lo que quería era normal: presumirle a su primo la adquisición de un chavo tampiqueño que hasta el momento estaba haciendo aparentemente bien las cosas.

“Me lo presenta (a Azcárraga Jean) y lo primero, me toma la mano Emilio y me dice ‘No sabes cómo me han molestado contigo, de que eres el hijo perdido de mi papá', así me recibió. Le digo ‘No, señor’, me dice ‘No, no, no me hables de usted, háblame de tú', me abrazó, ‘te va a ir muy bien, bienvenido a México, lo que se te ofrezca, Pato, estás trabajando muy bien, eres un gran hallazgo, y además eres aquí cuate de ‘El bola’”, recordó.

Azcárraga Jean admitió que lo bromeaban con que Cabezut es "su hermano perdido" (Foto: Twitter / @lopezdoriga)

“Así me recibió, ya seguramente se lo habían buleado de ‘este chavo que tiene casi 20 años en Televisa Tampico y que llegó acá, cómo se parece a tu papá’. Ya con mis primeros amigos que hice ahí en Televisa, en el CEA, Julio Camejo, Carlos de la Mota, Chava Ibarra, José Astorga, me los cotorreaba y les decía ‘tranquilos, todo esto es mío’”, recordó entre risas el conductor de televisión.

