Tía abuela de Luis Miguel habló sobre el último encuentro de Marcela Basteri y Luisito Rey

Luis Miguel y sus padres, en tiempos felices

Adua Basteri, tía abuela de Luis Miguel, habló sobre la última vez que convivió con Marcela Basteri en Italia, recordó cómo se dio la llamada que llevó a la mamá del “Sol” a España para encontrarse con Luisito Rey y reveló algunos planes a futuro que tenía su sobrina en su país natal.

En torno al estreno de la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie, Adua Basteri cedió una entrevista al programa Ventaneando donde rememoró los últimos contactos que tuvo con Marcela Basteri a 35 años de su misteriosa desaparición, críptico tema que fue tocado en la bioserie del cantante, pero sin revelar sobre su paradero.

La tía de Marcela Basteri comentó que para ella no se le resultó extraño que su sobrina visitara a su familia en Italia de un momento para otro, pues ya lo había hecho en otras ocasiones. Además, desde que llegó junto a Sergio Basteri, de entonces tres años, aseguró que se encontraba bien y explicó que mantenía una buena relación con el padre de sus tres hijos.

Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel

Mientras la mamá de Luis Miguel estaba en su país natal recibió una controversial llamada de Luisito Rey con el fin de citarla en España para arreglar algunas cuestiones sobre el intérprete de La incondicional. Desde el punto de vista de Adua Basteri, tiempo después el hecho le resultó extraño tras ponerse en contacto con el manager del cantante.

“Quería quedarse en Italia, pero su esposo la llamó porque tenía que ir a Chile a firmar para Luisito, para Micky. Porque de lo contrario no podría cantar. Sin embargo, el manager me llamó y me dijo tía Adua no es necesario que Marcela y Luisito vengan a firmar por Micky para que pueda cantar, esa es mi responsabilidad”, declaró desde Massa, Italia.

Después de un mes, tiempo aproximado en el que Marcela Basteri planeaba volver a Italia, su familia comenzó a preocuparse por ella, situación que hizo reflexionar a Adua Basteri, pues aseguró que de haber sabido lo que pasaría o los problemas que atravesaba con Luisito Rey, no la hubiera dejado ir.

Marcela Basteri desapareció en agosto de 1986 (Foto: Archivo)

Una vez que la mamá de Luis Miguel estuvo en España llamó a su tía por última vez, breve plática donde Adua escuchó que Luisito Rey estaba junto a su sobrina en la residencia de Las Matas, casa que en reiteradas ocasiones fue centro de encuentro en la vida de Luis Miguel.

“Me dijo: ´Tía que me voy a Chile´. Escuché a Luisito que dijo: ´Ale, tráeme la maleta´, que estaba cargando el coche (...) no me ha vuelto a llamar”, dijo.

Adua Basteri confirmó que su sobrina tenía serios planes de mudarse a Italia y seguir con su vida cerca de su familia. Incluso pensó en la cantidad de dinero que necesitaría para poder vivir bien en dicho país, situación que la hizo platicar sobre la cuenta que tenía en Suiza bajo su nombre. Años más tarde, este sería uno de los factores que pusieron en la mira al papá del intérprete por un supuesto conflicto de intereses.

Marcela Basteri fue vista por última vez en público en un concierto de Luis Miguel en Buenos Aires (Captura You Tube)

“Me dijo: ‘¿Tía, con 20 millones al mes vivimos en Italia?, digo: ´Estas bromeando, me los das y te hago vivir como una reina´. Dice que: ´Porque con el dinero que tenemos en Suiza sacamos 20 millones de intereses´ porque Luisito había puesto el dinero.

La tía abuela de Luis Miguel mencionó que con este dinero planeaba vivir Marcela en Italia. Además, confesó que otras propiedades también estaban a su nombre. Al final, Adua recordó una peculiar frase que le dijo su sobrina sobre su primogénito y Luisito Rey.

“Mi sobrina me dijo: ´Tía, cuando Micky tenga 18 años se dará cuenta de que su padre le ha comido el alma y verás qué pasa´”, concluyó.

