Por qué Alec Baldwin podría estar más complicado por la muerte de Halyna Hutchins

Alec Baldwin es productor y protagonista del largometraje de "Rust" (Foto: Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)

Además de ser quien disparó la bala que asesinó a Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película Rust, Alec Baldwin es productor y protagonista del largometraje de Hollywood.

Por ello, puede que el caso del actor sea más complicado de lo que aparenta. El viernes posterior a la tragedia, el intérprete se volcó a sus redes sociales para expresar lo que estaba sintiendo, “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se ha cobrado la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega profundamente admirada”, señaló en su cuenta de Twitter.

“Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su marido, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su marido, su hijo y todos los que conocían y amaban a Halyna”, concluyó.

Sin embargo, antes del accidente ocurrieron algunos disturbios al interior de la producción de Rust, pues algunos camarógrafos del sindicato dejaron el proyecto y fueron remplazados por trabajadores no sindicalizados. Por ello, puede ser que un armero sin experiencia haya actuado con negligencia al no revisar el artefacto antes de la escena. Además, previamente ya se habían desatado algunos incidentes con armas.

La directora de fotografía murió y el director Joel Souza resultó herido (Foto: Reuters / Kevin Mohatt)

Y es que al tratarse de un trabajo independiente, numerosas productoras y múltiples financiadores se involucaron en este. Lo aterior significa que varias personas comparten los títulos de productor ejecutivo o productor sin mucha claridad para los observadores externos con respecto a quién es responsable de qué.

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso The Times, además de Baldwin, los productores de la película fueron Matt DelPiano, que es el gerente del actor y ex agente de CAA, Ryan Smith, Anjul Nigam, Nathan Klingher y Ryan Winterstern. La película también tuvo cuatro productores ejecutivos.

La industria del entretenimiento reaccionó conmocionada ante el trágico accidente (Foto: Swen Studios / Reuters)

No obstante, la aparición de un actor como productor de un largometraje puede ser solo un título vanidoso para aumentar su participación en el proyecto. Por otra parte, existe una importante diferencia entre los productores y los productores ejecutivos de una película, pues geenalemente los primeros son elegibles para las nominaciones al Oscar.

“Esta situación de ‘Rust’ abre toda la discusión sobre qué es un productor y con quién se detiene realmente la pelota. ¿Quién es responsable de la muerte de Halyna?”, dijo Mynette Louie, productora ganadora del premio Independent Spirit de películas como Swallow y I Carry You With Me, en un testimonio recuperado por Los Angeles Times.

“Cuando tienes un grupo de ejecutivos, gerentes, actores y personas que en realidad no son productores de una manera práctica, donde estás viendo al elenco y al equipo y la seguridad y la responsabilidad de la producción, entonces, ¿quién lo hace?“, agregó.

Es importante destacar que antes del incidente, Baldwin publicó un video en donde expresaba su apoyo a miembros de la International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) que amenazaban con atacar el proyecto por cuestiones de seguridad en el set.

La aparición de un actor como productor de un largometraje puede ser solo un título vanidoso para aumentar su participación en el proyecto (Foto: Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)

De igual forma, en una copia del guion de Rust obtenida por The Times, Baldwin comparte un crédito de la historia con el director de la película, Joel Souza, lo que apunta a un mayor nivel de participación en el desarrollo creativo del proyecto. También, el controvertido intéprete fue productor en la película anterior de Souza, Crown Vic de 2019, en la que no apareció como actor.

Por otra parte, en las últimas revelaciones sobre el trágico evento que terminó con la vida de Halyna Hutchins, Serge Svetnoy, quien se desempeñó como electricista en el set de la película, reveló algunas conclusiones sobre el momento en el que Baldwin disparó el arma.

“Es culpa de la negligencia y la falta de profesionalismo”, escribió Svetnoy. “La negligencia de la persona que se suponía que debía revisar el arma en el sitio no hizo esto; la persona que tuvo que anunciar que el arma cargada estaba en el sitio no hizo esto; la persona que debería haber revisado esta arma antes de traer al conjunto no lo hizo. ¡Y LA MUERTE DEL HUMANO ES EL RESULTADO!”.

