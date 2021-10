El recuerdo que Carlos Rivera tiene de Hiromi a cuatro años de su muerte

Carlos Rivera volvió a recordar a Hiromi con su regreso al teatro musical (Foto: marlahiromi / Instagram - @_carlosrivera / Instagram)

El paso de Carlos Rivera por La Academia siempre será ligado a Hiromi Hayakawa, quien fue su novia durante el concurso y con quien llegó a interpretar diferentes canciones. Tras el término de su relación, su amistad los llevó a trabajar juntos y es por ello que el tlaxcalteño la recordó y agradeció el impacto que tuvo en su carrera.

Tanto Carlos Rivera como Hiromi pertenecieron a la tercera generación de La Academia, reality en donde se conocieron y protagonizaron un tierno romance. Aunque la pareja tuvo éxito en pantalla, no se supo de su noviazgo hasta tiempo después, cuando él decidió terminar la relación. Esta ruptura los convirtió en buenos términos y llegaron a compartir escenario por invitación del otro.

A cuatro años del fallecimiento de la japonesa, Carlos la recordó por la influencia que ella tuvo en su carrera como actor de teatro musical, pues mencionó que fue gracias a ella que llegó a esta faceta como cantante.

Carlos y Hiromi estuvieron juntos en La Academia al pertenecer a la tercera generación (Foto: Captura de pantalla YouTube)

“Fue quien me enseñó este mundo y por eso, para mí ahora que hago esta obra, yo lo hice personalmente y además de Bule Bule fue en donde yo le agradecí públicamente el hecho de que yo hice musicales gracias a ella”, reconoció, captado por las cámaras de De Primera Mano.

Y es que ahora que Rivera regresa al teatro musical, decidió recordar a su fallecida ex novia, pues habría sido ella quien no sólo lo empujó a que incursionara como actor, sino que le habría mostrado la obra José El Soñador, misma que ahora él protagonizará junto a Yuri.

“Fue José El Soñador, especialmente esa obra, esa obra que yo conocí (gracias a Hiromi) y que pues sin duda, cuando esto ocurra, sin duda tiene un significado muy grande y estoy seguro de que estará celebrando aquí conmigo, que estará aquí”, dijo el intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro.

Hiromi falleció a los 34 años tras un parto que se complicó (Foto: Instagram/@marlahiromi)

En varias ocasiones Carlos Rivera ha reconocido que se convirtió en un apasionado de los musicales gracias a Hiromi, quien después de La Academia encontró su vocación entre el teatro y el doblaje de películas y series de televisión.

En Historias Engarzadas, el intérprete de Sólo Tú reconoció que él fue quien decidió terminar su relación con Hayakawa debido a que buscaba concentrarse de lleno en su carrera, sin embargo, se arrepintió de la separación y tiempo después volvió a buscarla. “Fue un error porque pude haber tenido las dos cosas”, mencionó en el programa.

Hiromi, siendo ya también una reconocida actriz y con una relación estable, se encontraba feliz con su nueva pareja cuando Rivera la volvió a buscar, desconociendo que ella ya no estaba soltera y lo había superado. Ella lo rechazó, pero se mostró abierta a una sincera amistad.

Tras el fallecimiento de Hiromi, Carlos publicó una carta dirigida a ella en Instagram (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Fue la mañana del 27 de septiembre de 2017 cuando se reportó el fallecimiento de la cantante. Hiromi tenía un avanzando embarazo, pero su hija, quien se llamaría Julieta, murió en su vientre un día antes, provocando diferentes complicaciones en su salud.

La muerte de su bebé provocó una hemorragia interna que la llevó a tener cuatro paros cardiacos, lo que terminó con su vida.

Carlos Rivera ha hablado abiertamente acerca de lo mucho que le afectó la desaparición física de la japonesa, fue por ello que a través de su cuenta de Instagram publicó una carta dirigida a quien fue su compañera.

“Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del Teatro Musical; tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso. Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo como te convertiste merecidamente en una estrella imprescindible de la escena teatral mexicana”, se lee en el texto.

