El día que Carlos Slim y Robert de Niro recibieron un inusual premio

Carlos Slim y Robert de Niro (Foto: Facebook / FriarsClub)

Por las redes sociales circula una fotografía de antaño donde se puede ver al multimillonario Carlos Slim con una de las personalidades más queridas y reconocidas de Hollywood, Robert de Niro.

Aquella mítica reunión juntó a estas dos geniales mentes para entregarles diversos premios, y además, se reunieron en la cena diversas actrices, actores, cantantes, músicos, comediantes y un largo etcétera.

Fue el día 7 de octubre de 2014, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde el ingeniero Carlos Slim recibió el galardón Icon de la Filantropía por parte del Friars Club.

La ceremonia de gala se realizó en las instalaciones del exclusivo hotel neoyorquino Waldorf Astoria, donde se reunieron personalidades del mundo reconocidas por su labor humanitaria y filantrópica.

Carlos Slim recibió el galardón Icon de la Filantropía por parte del Friars Club (Foto: EFE/José Méndez)

De acuerdo con el comunicado oficial del mexicano Carlos Slim, esta oportunidad se le presentó gracias a su labor en apoyo a la educación, salud y por brindar oportunidades de negocio a los países de América Latina, principalmente, pero también alrededor del mundo.

Cuando fue llamado al escenario, el multimillonario aseguró que esta clase de ceremonias ponen el reflector en obras de caridad que merecen tener la atención de todos, lo que puede ayudar a dichas misiones.

“Es un gran honor para mí recibir este premio tan importante del Friars Club. El Premio Icon de Filantropía no sólo ejemplifica el reconocimiento a la dedicación a causas humanitarias, sino que pone su legendario reflector en las obras de caridad que merecen atención y puede ayudar a apoyar sus misiones. Estoy emocionado al recibir este premio, no sólo por mí mismo, sino en nombre de todas las personas que apoyan a quienes más lo necesitan, tratando de resolver problemas, y en nombre también del equipo que se suma a nuestro esfuerzo”, dijo durante su discurso de agradecimiento.

El multimillonario empresario y el premiado actor fueron parte de una ceremonia del Friars Club en 2014, donde fueron aplaudidos por sus labores filantrópicas y humanitarias (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Aquella ceremonia fue, además, la cuarta que se realizó en la historia de dicha fundación, donde se otorgaron otros reconocimientos de suma importancia en diversos ámbitos.

Tal es el caso del histórico premio al entretenimiento, mismo que recibió el actor estadounidense Robert de Niro, y quien dedicó la distinción al también histrión Robin Williams, quien se suicidó meses antes.

En el evento se reunieron Larry King, quien fungió como maestro de ceremonias; el músico Sting y Trudie Styler; la actriz Sharon Stone; el actor Stephen Bladwin; el millonario Warren Buffet; el presentador de noticias Brian Williams; el actor Orlando Bloom, el mago David Blaine y los comediantes Kenan Thompson y Penny Marshall.

Por otra parte, hubo algunos pequeños actos musicales encabezados por Stevie Wonder, Aretha Franklin, el trompetista Arturo Sandoval, Paul Anka y Adele, quien interpretó su popular tema de 2011, “Rolling in the deep”.

Además, se presentaron también Willem Defoe, Kit Harrington, Kira Kazantsey, Harvey Keitel, Larry King, Art Linson, Penny Marshall, Joel McHale, Kathrine Narducci, Ed Norton, Vincent Piazza, Questlove, Edgar Ramírez, Brett Ratner, David O. Russell, Arturo Sandoval, Uma Thurman, Christopher Walken, Harvey Weinstein.

Carlos Slim consideró que esta oportunidad se le presentó gracias a su labor en apoyo a la educación, salud y por brindar oportunidades de negocio a los países de América Latina, principalmente, pero también alrededor del mundo (EFE/ Santi Donaire)

Algunas de las personalidades que recibieron este premio después de aquella ceremonia fueron Massimo Zanetti , presidente y director ejecutivo de Massimo Zanetti Beverage Group; el abogado y empresario Al Malnik, así como el cantante estadounidense Tony Benett en 2016.

Este club fue fundado en 1904 como un lugar de reuniones para artistas y otras personalidades de gran reconocimiento, por lo que se hizo de un importante status en los Estados Unidos.

Entre las personalidades más destacadas que han formado parte de sus membresías destacan Jimmy Fallon, Jon Stewart, Brian Williams, Barbra Streisand, Jerry Seinfeld, Rosario Dawson, Les Moonves, Whitney Cummings y Samuel L. Jackson.

