Cuál es la verdadera razón por la que Paul Stanley no perdona a Mario Bezares

A Paul Stanley y Mario Bezares los une una persona en particular, que es Paco Stanley. Por una parte está el hijo del conductor, mientras que por el otro se encuentra un gran amigo del fallecido. No obstante, la relación entre ambos se convirtió en irreparable.

Fue en La Saga, donde Paul Stanley retomó uno de los difíciles momentos que vivió después del asesinato de su papá y ahondó en como Bezares no fue muy empático con él.

“En el velorio de mi jefe me dijo ‘lo que necesites’ y me dio un teléfono falso y nunca supe ya de él”, comenzó a decir el también conductor de Hoy.

De igual manera, Paul externó que después del funeral, sí decidió recurrir al íntimo de su padre, pues necesitaba un poco de consuelo. No obstante, los hechos siguientes lo decepcionaron rotundamente.

“Como que me dejó un mal sabor de boca porque lo tenía en otro concepto… tenía 13-14 años, (y) o sea, me dio otro teléfono que no era y la neta yo en ese momento le marcaba y todo porque con mis hermanos no tenía relación, ahorita ya me llevo muy bien con ellos y todo muy chido, entonces como que son cosas que no te sacas de la cabeza”, narró el joven para Adela Micha.

La periodista cuestionó a Stanley respecto a si tenía alguna sospecha de que Bezares estuviera relacionado con la muerte de su papá, pero el conductor mencionó que no tenía fundamentos para creerlo.

“Como no hay realmente una prueba contundente no podría decir… se habló de tanto…”, señaló.

Pero la polémica con este cercano de Paco Stanley no termina ahí. Y es que Mario Bezares, quien fue gran compañero de Stanley, estuvo acusado por haber supuestamente sido el autor intelectual de su asesinato, compartió desde finales del año pasado su deseo por poder compartir su versión acerca de la muerte del cómico, pues aseguró que sufre un trauma debido a la forma injusta en que fue llevado a la cárcel, pero para poder realizar su proyecto necesita del permiso de los tres hijos de Stanley, pues son quienes tienen el poder del manejo de la imagen del fallecido.

“Nos gustaría hacer muchas cosas para que conocieran el ícono de la televisión que fue Paco Stanley, porque, desde luego, se quieren ir al final trágico de lo que pasó, pero Paco Stanley no sólo fue eso, fue, como te repito, un ícono de la televisión mexicana y eso es lo que se debe resaltar”, dijo el protagonista de Mi Querida Herencia ante las cámaras del reportero Eden Dorantes.

Por ello, retornando a la entrevista con Adela Micha, Stanley mostró su incomodidad ante que Bezares estuviera detrás de una producción con el nombre e historia de su padre.

“Lo que sí me molesta y no nada más a mí, también a mis hermanos es que quieran lucrar con la imagen de mi papá y querer hacer una serie y todo eso”, sentenció.

Cabe recordar que en otras ocasiones, Paul ya había denotado la inconformidad que siente con la propuesta de serie y en un reciente encuentro con la prensa donde declaró que las pláticas sobre llevar a las pantallas la vida de su papá continuaban en conjunto del abogado Guillermo Pous quien los está guiando en cómo manejar la imagen de su padre a sus 22 años de fallecido.

