Los mejores memes que dejó “Evil be like”

La nueva tendencia en redes sociales y los mejores memes de "Evil be like" Fotos: Capturas de Twitter

En los últimos días se compartieron en Twitter y Facebook memes de artistas, películas, personajes de series, caricaturas, políticos, frases de canciones y personalidades de la farándula que aparecen con los colores invertidos e incluso con otros significados.

Y todo surgió luego de que una usuaria cambió el título del disco de Ariana Grande “God is a woman” por el de “Ariana Grande evil be like: ‘God is a man”. Ahora hay decenas de imágenes con efecto de negativo que da aspecto diabólico a las personas y muestran su “lado oscuro”. Te presentamos los mejores memes de “Evil be like”.

(Foto: Twitter)

Aunque hay otros usuarios que consideran que realmente surgió en Facebook por una imagen de Martin Luther King.

Esta tendencia comenzó en Estados Unidos, los primeros memes de “Evil be like” circularon en Facebook a inicios de septiembre después de que la cuenta Pains of Hell Wellness compartió una foto del mismo Martin con su icónica frase invertida, pues en lugar de “I have a dream” se mostraba “I have a nightmare”, tiempo después se pasó a Twitter.

Pronto comenzaron a circular más imágenes de famosos bajo la frase “Evil ___ be like”, que en español se traduce como “malvado”. Las imágenes aparecen con esta oración y los colores en negativo o invertidos, esto con la intención de denotar maldad o perversidad.

(Foto: Twitter)

Uno de los memes que más circuló en redes sociales fue el del dúo musical venezolano Chino & Nacho, su canción más famosa fue Mi niña bonita y al contrario es “Mi niña fea”.

El objetivo es convertir la frase de un personaje o famoso en lo contrario. Por ejemplo en el caso de Celia Cruz que era conocida por decir “azúcar” y en su evil be like ahora el personaje dirá “sal”.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Los cantantes tampoco se quedaron atrás, ya que habían diferentes imágenes de la versión de cada artista, como el caso de Rocío Dúrcal con su popular tema La gata bajo la lluvia o León Larregui con su tema más escuchado Brillas.

(Foto: Twitter)

Existen miles de imágenes en internet que buscan representar este nueva tendencia para hacer comedia con los artistas y darles ese giro maligno y un tanto gracioso.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Estos y muchos más le han dado otro sentido inesperado a internet, otro ejemplo de esto es la foto en negativo de Reik (conocidos por la canción Noviembre sin ti) y su evil be like sería “Noviembre contigo”.

Hay una infinidad de ejemplos en redes sociales sobre este nuevo fenómeno, en las que tomaron fotografías de diferentes personajes populares. De igual manera hay memes de Shakira, Queen, The Beatles, entre muchos otros.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Diferentes personalidades se hicieron participes de este último trend gracias a los usuarios de redes y ni el mismo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México se pudo librar.

Usuarios de Twitter hicieron sus versiones de "Evil AMLO". (Imagen: Twitter/ @OC_Crucito)

Podría decirse que se trata del alter ego de los famosos, dándole el significado opuesto a sus frases o conductas. Incluso convirtieron un meme en otro meme, es decir, el del famoso perro conocido por su frase “no puede ser”.

No obstante, algunas personas piensan que estas imágenes editadas solo sirven para exponer la peor versión de las celebridades.

Realizar uno de estos memes es muy sencillo a comparación de otros, puede ser en cualquier programa de edición utilizando la herramienta “invertir colores” y agregar un texto dependiendo de la personalidad elegida.

