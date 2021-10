El motivo por el que Alejandra Espinoza fue a dar al hospital

La presentadora fue hospitalizada hace unos días (Foto: Instagram/@alejandraespinoza)

A unos días de la hospitalización de Alejandra Espinoza, la actriz ya se encuentra en recuperación en su casa. Después de tantas dudas sobre su estado, por fin respondió su médico, el neurólogo George González, quien acudió como invitado del Dr. Juan Rivera en el programa Despierta América.

En su conversación el especialista reveló el diagnóstico de la ex Nuestra Belleza Latina, quien acudió a la sala de emergencias con la mitad de la cara paralizada, pérdida de visión en un ojo, mareos y fuertes dolores de cabeza.

Alejandra tuvo que someterse a una serie de exámenes para determinar su estado de salud, la situación era preocupante; sin embargo, después de análisis clínicos y observación, Espinoza salió del hospital sintiéndose mucho mejor y sin un diagnóstico claro de lo que le había pasado.

Al principio se hablaba de un mini derrame cerebral, también de parálisis, pero ambos fueron descartados. “El neurólogo pensó que podía tener esclerosis múltiple. De ayer a hoy no tienen idea de lo horrible que fue”, explicó ella en un video que compartió en sus redes sociales desde el hospital, aseguró que tampoco era esa la causa que la había hecho sentir mal.

“Su examen neurológico está estable, sin ningún tipo de déficit. Se piensa que Alejandra tuvo una migraña compleja o complicada, que es un variante de la migraña típica”, aseguró el experto.

Alejandra no pudo ser diagnosticada al salir del hospital (Foto: Instagram/@alejandraespinoza)

“Los pacientes saben que muchas veces su vista se puede nublar... Eso promueve a causar síntomas como el dolor, pero pueden activar otras áreas del cerebro, como signos motores o sensoriales donde uno puede sentirse débil”, expresó el médico.

Además añadió: “La migraña es una descarga eléctrica de ciertas células del cerebro”. Asimismo declaró que después de eso los síntomas disminuyen, aunque hay otros pacientes que tienen los dolores típicos y punzantes como un latido, aunque hay episodios asintomáticos.

Entre los dolores más frecuentes van acompañados con el estrés y que eso mismo puede llevar como consecuencia activar estas células en el cerebro.

Cualquier malestar en el cuerpo puede ser un aviso de que algo está pasando por dentro. Pero cuando se trata de dolores intensos o los síntomas que tuvo Alejandra, la situación es más alarmante.

Los especialistas dejaron en claro que la migraña no es grave y no significa un problema que ponga en riesgo la vida de la presentadora o de quien la padezca, aunque sí es demasiado molesta.

“Ella no tuvo ninguna herida en su cerebro, esto no le dejó ningún defecto a largo plazo. Es la primera vez que le pasó y no sé si le pase nuevamente. Ella está bien, y no va a tener problema después”, confirmó George González.

El neurólogo de la presentadora indicó que ella estará bien (Foto: Instagram/@alejandraespinoza)

Alejandra recibió mucho apoyo y cariño por parte de sus seguidores desde su regreso a casa, al igual que de su familia, en especial de su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo. Luego de tener días tan difíciles se refugió en su pequeño de 6 años, quien llena de felicidad a la mexicana.

Y es que el pasado martes Matteo hizo que la sonrisa de Alejandra volviera, ya que se le cayó su primer diente de leche. Por lo que ella decidió mostrarlo en sus historias temporales de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores.

“Y de repente hoy pasó esto. Se le cayó el primer diente a mi ángel de amor”, compartió junto a una imagen en la que muestra el diente de su hijo.

