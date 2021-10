Arturo Peniche sigue distanciado de su esposa: “Ella también me lastimó”

Arturo Peniche y su esposa Gaby llevan casi dos años distanciados (Foto: Twitter@CarLon_2020)

Para Arturo Peniche el periodo de confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19 trajo consigo además de diversos casos cercanos que padecieron la enfermedad, también una separación sentimental, pues tras casi 40 años de unión, el actor se distanció de su esposa Gaby.

Esta noticia la dio en 2020, y el hecho conmocionó al público, pues el intérprete ostentaba una de las relaciones de pareja más estables del medio artístico. Hace unos días Peniche compartió que se está reconquistando a él mismo, pues por muchos años se dedicó sólo a trabajar para poder darle lo mejor a la familia que formó con su aún esposa.

Ahora, el actor de 59 años platicó con la periodista Aurora Valle en su programa Confesiones, donde reveló que desde que se hizo pública su separación, ha recibido en las redes sociales fotografías de mujeres sin ropa que estarían “buscando una oportunidad” con él.

El actor de 59 años ha confesado que se sintió un tanto menospreciado en su matrimonio (Foto: Instagram@arturopenicheof)

Peniche se definió como “orgullosamente casado y tristemente distanciado” y confirmó que “la única vieja que me interesa es mi vieja, Gaby”, pues no buscará reemplazar con ninguna persona el amor que siente por la madre de sus dos hijos, con quien tiene 39 años de casado.

“Ella es una mujer que siempre he amado con locura…Son diferencias nada más, tampoco es tan grave que tengas una crisis”, expresó el actor, quien recordó los lamentables fallecimientos de personas cercanas que vivó en 2020.

“Quiero serte muy honesto, cuando yo decidí salirme de mi casa, que para empezar –siempre se lo he dicho a ella- esa casa es de ella, me salí porque en algún momento yo estuve muy atento de su enfermedad, porque ella se enfermó de COVID muy grave, varios de mis parientes murieron y estaba yo hasta la madre de tanto que estaba sucediendo y que no hacíamos caso los seres humanos: yo salía en el pueblo donde estaba y nadie usaba tapabocas como si no pasara nada, mientras yo recibía noticias y noticias, murió mi amigo Andrés, murió mi prima, murió mi primo hermano Jorge, murió Yoshio, gente muy apegada a mí que los amo”

Arturo Peniche ha revelado que no buscará el divorcio (Foto: Instagram: arturopenicheof)

Peniche narró que en medio de tantas malas noticias, la gota que derramó el vaso fue una carta escrita por su mujer, donde le recriminaba sus ausencias.

“Entonces yo estaba muy triste y aparte de eso, pum, recibo yo una carta donde me dicen ‘nunca has estado, que nunca he estado en donde debo de estar’ y la verdad en ese momento dije ‘si es así me quito’ pero resulta que yo ofendí por salirme, que yo fui grosero al decir que me estaba separando”, expresó.

“Entonces son cosas que tampoco entiendo de mi pareja que es Gaby, que ella no se dé cuenta de que en algún momento también me lastimó, la pandemia fue pandemia no nomás para mí, para todo el mundo. Y así como yo, mucha gente, y así como Gaby mucha gente, y a veces no nos dimos cuenta.”, añadió.

El actor dejó claro que ahora busca reencontrarse a sí mismo, y se definió como “un ente simple terrenal” con errores y virtudes:

Gaby, esposa de Peniche, mantiene un bajo perfil y no ha declarado nada respecto a su comentada separación (Foto: Archivo)

“Entonces cuando dicen que ‘estoy tratando de reconquistar’, no, yo estoy reconquistando a Arturo, yo estoy tratando de que Arturo se dé cuenta y sea responsable de los actos que tuvo durante todo un año, 2020 de pandemia, que algunos fueron errores, pues sí, soy causa y efecto. Soy un ente simple terrenal, soy un hombre que tiene una profesión extraordinaria pero él es un hombre ordinario, soy un hombre que tiene errores, defectos, cualidades, virtudes, Dios mío ¿por qué me las quieren quitar? A veces hasta a mi familia se le olvida de que soy un hombre común y corriente, que le duele cuando lo pellizcan”, finalizó el actor.

