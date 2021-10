Halsey se pasea en la ciudad de New York con un deslumbrante vestido negro

Halsey a través de sus redes sociales Foto: Instargam/@iamhalsey

El día de ayer Halsey se aseguró de que todos los ojos estuvieran puestos en ella cuando salió a la ciudad de Nueva York después del lanzamiento de su nueva película If I Can’t Have Love, I Want Power, una producción inspirada en su vida y en su álbum más reciente.

En las fotografías, la cantante de 27 años mostró su amplio escote con un vestido negro de lentejuelas que amolda de manera perfecta con sus curvas y mostró su ombligo con detalles parecidos a un ojo. La intérprete estuvo acompañada por su comitiva mientras caminaba rumbo a los estudios de NBC donde estaba filmando la temporada de Saturday Night Live.

Se sabe recientemente que Halsey aparecerá en el programa con Kim Kardashian, quien hará su debut como presentadora.

Mientras tanto, Halsey lanzó su nueva película el jueves pasado, If I Can’t Have Love, I Want Power, que coincide con su cuarto álbum de estudio que tiene el mismo nombre.

Halsey compartió algunas fotos a través de sus redes sociales Foto: Instagram/@iamhalsey

Ella lo ha descrito como: “un álbum y una experiencia cinematográfica disruptiva de la mente de Halsey”. HBO Max plataforma donde se presentará la película compartió un avance de la oscura historia medieval del creador de éxitos, que explora las ‘alegrías y horrores del embarazo y el parto’, explicaron en la descprición del contenido.

Respecto a las canciones expuestas durante la película, se muestra un disco producido por Trent Renzor y Atticus Ross, que hace que el espectador sea participe en la trama, la banda sonora tiene aproximaciones al rock de manera experimental. Mientras avanza, el relato alcanza altas y bajas que se reproducen en las letras que hablan sobre el control, la soledad y el terror de manera entretenida.

La cantante, quien fue recientemente madre, lució su estilizada figura Foto: Instagram/@iamhalsey

Cabe recordar, que desde julio pasado habló sobre el contexto cuando brindó una singular performance en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (MET): “Es un álbum conceptual sobre las alegrías y los horrores del embarazo y el parto. Para mí era muy importante que la portada transmitiera el sentimiento de mi viaje durante los últimos meses. La dicotomía de la Virgen y la Put*”, expresó en aquel momento.

If I Can’t Have Love, I Want Power es muy distinto a todo lo que venía haciendo Halsey y ella reconoció en una reciente entrevista que, a pesar de su embarazo, fue el disco más fácil que escribió.

Para finalizar, durante 60 minutos, la intérprete Halsey logra obtener la atención de los asistentes por completo con una actuación impecable y una buena dirección creativa. La trama te hace estar en constante atracción visual y desde un inicio te da la idea de un riguroso desenlace.

Halsey presentó a través de su cuenta de Instagram su película Foto: Instagram/@iamhalsey

Recientemente, Halsey expresaba haber experimentado a lo largo de su discografía un recuerdo de diferentes momentos que marcaron su vida: “Estoy teniendo el primer descanso que he tenido en siete años. Finalmente me estoy cuidando”, dijo.

La artista de 27 años de principio a fin, en su cinta añade un extracto del disco con cada escena, lo que en secuencia con la historia, los grandes visuales de la pantalla IMAX y el inmersivo audio de las salas, provoca una sensación sorpresiva.

La compositora y activista construyó una semejanza entre su nuevo álubm y la producciíón en If I Can’t Have Love, I Want Power que llevó a los espectadores a no despegar los ojos de la pantalla y de esta manera, a entender un poco más este, su cuarto álbum en solitario.

