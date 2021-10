Antes del botox y las intervenciones: cómo se veía Lyn May de joven

La famosa ha tenido varios cambios con el paso de los años (Foto: Instagram/@lyn_may_

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, mexicana y de ascendencia china, actualmente tiene 68 años de edad. Reconocida por aparecer en diferentes películas y por ser una famosa vedette hoy se muestra impactante.

Con el paso del tiempo, la vedette ha ido demostrando grandes cambios estéticos y todos se deben a su necesidad de vivir eternamente joven.

En los últimos meses ha compartido, a través de su cuenta oficial de Instagram, diferentes fotografías de cuando era más joven. En las mismas se puede ver cómo era antes de someterse a innumerables cirugías estéticas que terminaron deformando su aspecto.

Siempre que se hace referencia a su pasado, muchos se preguntan cuándo Lyn May tuvo su primer cirugía y cómo lucía antes. La realidad es que era completamente distinta.

Aunque era totalmente bella en los años 70, la actriz no contuvo su afán por mejorar su aspecto físico y eso provocó que se sometiera a intervenciones indeseables.

Lyn May siempre tuvo el afán de someterse a distintas cirugías estéticas (Foto: Instagram/@lyn_may_)

En algunas ocasiones May ha confesado estar arrepentida por algunos de los tratamientos a los que se sometió; sin embargo, todavía piensa en mejorar su rostro. Es importante recalcar que también paso por la mente de la vedette quitarse la vida y todo asociado a su mayor deseo.

“Hubo un momento en que me quise matar por cómo me veían...”

Lyn May tuvo su primera cirugía aproximadamente a principios de los 70 cuando aún era muy joven. Vale recordar que May fue una de las vedettes más famosas en la escena mexicana durante sus inicios, al punto de aparecer en exitosas películas como Tívoli, Las ficheras y Noches de Cabaret.

May acompañada de Lalo "el mimo", Sasha Montenegro y su difunto esposo Antonio Chi (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Uno de los problemas que “le cambió la vida” hace algunos años, fue cuando decidió someterse a un tratamiento en su rostro para mejorar las imperfecciones, lo cual fue un terrible error, pues se trataba de un engaño por parte de una mujer desconocida.

Dicho error se debía a que le inyectaron en su cara aceite de cocina y no colágeno como ella creía. Tiempo después, a pesar de que hizo de todo para revertirlo, por el contrario su rostro fue aumentando su volumen.

Además de desatar diferentes críticas por sus actuaciones, por su pareja, por los rumores de estar embarazada, por lo que más es juzgada es por su apariencia.

Recientemente la mexicana habló ante las cámaras a través de sus redes sociales e incitó a sus seguidoras a que no le tengan miedo al Botox y prueben este procedimiento, pues esta invitación la hizo para promocionar al médico que la trató en su último cambio, el cual es muy notorio.

La artista mostró hace poco su última intervención estética (Foto: Instagram/@Lyn_may_)

La artista aprovechó la atención del público para mencionar que abrirá su cuenta de OnlyFans y está decidida a hacerle competencia a otras famosas, aseguró que no quiere perder la oportunidad de ganar dinero.

Al ser cuestionada sobre qué tipo de contenido subirá a la plataforma, Lyn May no dudó en aclarar que su cuenta no se enfocará en contenido vulgar, pero sí hará desnudos en los que mostrará sus atributos, dijo que será del segundo grupo “desnuditos enseñando el chango”.

Independientemente que la vedette conserva al día de hoy una excelente figura, su rostro ya no es el mismo. Y aunque siga en medio de la polémica, desea continuar con su carrera y generar más trabajo, sin importar hacerse más cambios o regresar al quirófano.

