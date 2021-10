“Ya está muy chupada”: el fuerte comentario de Eugenio Derbez contra Andrea Legarreta

El comediante causó controversia por sus comentarios en contra de la presenradora Fotos: Instagram @edeberz / @andrealegarretam

Hace unos días se estrenó la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, el reality show donde varios famosos compiten con elaboradas coreografías para complacer a los jueces del concurso, quienes les otorgan diversas calificaciones a partir del rendimiento mostrado por los participantes.

Los jueces de la primera entrega seguirán participando en la segunda parte, por lo que Lolita Cortés, Latin Lover y Andrea Legarreta serán quienes decidan cuáles parejas tendrán las mejores puntuaciones.

Para promocionar la segunda temporada del reality, se mostraron durante la última emisión de Hoy videos de varios artistas, los cuales hablaron brevemente acerca del segmento del programa.

Uno de ellos fue Eugenio Derbez, quien hizo unas fuertes bromas acerca de los jueces del concurso, las cuales causaron controversia:

“Son unos jueces de segunda, de segunda temporada. Porque está la juez de caramelo, ¿por qué le dicen así? Ya está muy chupada”, dijo el comediante.

Eugenio bromeó acerca de los jueces de "Las Estrellas Bailan en Hoy" (Foto: (Eugenio Derbez / Intagram)

Después de lanzar su fuerte broma Eugenio suavizó el tono de sus comentarios, pues concluyó invitando a los televidentes a sintonizar el reality con la buena compañía de Legarreta: “Con la juez de caramelo que es un dulce con todos. No se la pierdan va a estar buenísima muy divertida”.

Lolita Cortés también participa en esta edición del reality show de baile y también tiene su propio apodo, pues es conocida como “La Juez de Hierro” debido a la fuerte naturaleza de sus comentarios y por la dureza de sus calificaciones.

Hace unos días, los seguidores del programa notaron una transformación en la apariencia de Lolita y lo manifestaron por medio de las redes sociales, por lo que la presentadora aclaró cuál fue el tratamiento al que se sometió para lucir renovada.

A través de la sección Bernie SOS del programa, se mostró cómo Lolita recibió la atención urgente de un reconocido dentista, pues un procedimiento anterior le había dejado la dentadura en un muy mal estado.

“Pude ir con Juan y de verdad fue un rescate de SOS. Un domingo en la noche, le hablé llorando a Bernie y le dije: Ayúdame por favor, no puedo estar así, mira lo que me hicieron, necesito ayuda. Le mandé las fotos de mis dientes porque mi hermana me convenció, me dijo: “háblale ya”, contó la presentadora.

Lolita reveló el grave daño a su dentadura causado por un mal procedimiento (Captura: Programa Hoy)

Las imágenes de lo acontecido revelaron el mal estado de los dientes y encías de la artista, pues el procedimiento no había sido realizado por un dentista calificado y había dañado una gran parte de la boca de la actriz.

“Cualquier cosa que no se entienda con continuidad va a dejar problemas de salud muy severos. Ella perdió dimensión vertical, para que quepan sus dientes reales necesitamos meter piezas más grandes, además se tiene que hacer toda una rehabilitación para que ella pueda recuperar su dimensión vertical”, contó el dentista Juan Álvarez antes de realizar el procedimiento.

Después de remover los acrílicos provisionales que causaron una infección en las encías de la juez, el dentista colocó unos nuevos implantes. Al terminar el procedimiento, Lolita rompió en llanto tras ver los impresionantes resultados que dejó el trabajo del profesional.

Lolita mostró su nueva dentadura en el programa (Captura: Programa Hoy)

Lolita había pasado un largo tiempo sin atender su salud debido a que se encontraba cuidando a sus familiares, por lo que no contaba con el tiempo suficiente para atenderse a sí misma, pero finalmente decidió actuar y acudió a una cita urgente con el dentista.

“Recibí muchos mensajes donde me preguntaron qué había pasado, y lo que sucedió es que llegué a un momento donde debo de ocuparme de mí y de mi salud, no lo había hecho porque estaba muy preocupada por toda mi familia, pero ya estoy recuperándome”, comentó la actriz al responder a los múltiples comentarios que sus seguidores le mandaron a través de redes sociales.

