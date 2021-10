Las 5 publicaciones imperdibles de Lyn May que arrasan Instagram

Lyn May (Foto: Cuartoscuro)

Lyn May (@lyn_may_) causó sensación entre sus 254 mil seguidores con las últimas fotografías y videos de TikTok que publicó en Instagram. La vedette mexicana aprovechó la red social para lucir más sexy y joven que nunca, robando miles de reacciones a los usuarios de la plataforma digital.

Los posts más populares fueron:

En las últimas horas, la exparticipante de Quiero cantar sorprendió con un TikTok en donde demostró sus habilidades para el canto, junto a un particular grupo de creadores de contenido de la plataforma de video mucho más joven que ella.

FOTO: Instagram/@Lyn_may_

“Divirtiéndome en Mexicali”, escribió Lyn en la descripción del post. En le corto audiovisual, la bailarina exótica portó una bella bata de colores aguamarinos y púrpuras. En el área del peinado, optó por llevar la característica melena negra suelta y un maquillaje con los labios pintados de un rojo fuerte.

Asimismo, en el corto video, Lyn cantó la famosa canción de mambo, Mambo Lupita de la agrupación El mexicano. En los comentarios, los seguidores de la famosa figura del cine de ficheras mexicano se dijeron impactados con su talento: “Preciosa”, “eso es disfrutar y no tomarse nada a pecho”, “te ves espectacular”, “te amo”, escribieron.

FOTO: Instagram/@Lyn_may_

La segunda publicación de Lyn May que causó furor fue una fotografía donde posó en lo que parece un jardín de tipo oriental. La vestimenta de Lyn pareció ad hoc al lugar en donde fue fotografiada, luciendo sumamente guapa y elegante con una especie de túnica de color rojo intenso con detalles dorados .

“Usted es la reina de reinas”, “que hermosa”, “con todo respeto que linda se ve, todo en su lugar. Felicitaciones”, “qué bella, qué bien te va el rojo”, escribieron los seguidores de la bailarina.

En el tercer post más popular de las en la cuenta de Lyn May, la vedette lució un look muy moderno. Esta vez posó con una peluca rosa eléctrico y un maquillaje que la hizo lucir muy bella, según opinaron sus seguidores: “Gracias a mi maquillista de Mexicali, gracias por mi peluca que me regalaste @uribedavid24″, escribió en la descripción.

FOTO: Instagram/@Lyn_may_

En la fotografía, lució con un traje de transparencias negro a juego con un brasier de color rojo brillante. En esta publicación también posó junto a su maquillista. “Ese chico, si hizo eso, es muy bueno en su trabajo”, “qué diferente se ve”, “qué bonita se ve”, “superhermosa”, qué guapa, Lyn”, expresaron sus seguidores en la caja de comentarios.

En una cuarta publicación, Lyn realizó una polémica invitación a sus seguidoras a inyectarse Botox: “Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo, corazones. Las quiere su amiga Lyn May”, escribió en la caja de la publicación.

FOTO: Instagram/@Lyn_may_

En el TikTok, Lyn lució el mismo atuendo de transparencias negras y brasier rojo, sin embargo, aprovechó el espacio para invitar a sus seguidores a intervenirse estéticamente con el médico que ella, presuntamente, ha consultado.

“Para mí se ve mejor, creo que sus nuevos retoques le han favorecido”, “cuando yo tenga tu edad estaré así de divina como tú”, “Que hermoso quedó tu maquillaje”, escribieron algunas seguidores, aunque también hubo quien no estuvo de acuerdo con la invitación: “Si voy a quedar como usted, mejor no, gracias”, ¿Y voy a quedar igual que usted con botos?”, escribieron.

FOTO: Instagram/@Lyn_may_

Por otra parte, el quinto post de Lyn que causó sensación fue la muñeca de sí misma que compartió. La muñeca, que fue realizada por el artista Aaron Malibú, retrató a Lyn con una falda y un top rojo en un split; misma que se llevó la admiración de todos los seguidores de la vedette.

