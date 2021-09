Los mejores memes que dejó la nueva muñeca de Lyn May

La vedette se mostró contenta de su muñeca (Foto: Ig @aaronmalibu/Venga la alegría)

Lyn May ha estado recientemente en el ojo público debido a su embarazo de aparentemente gemelos, sin embargo, en esta ocasión, la vedette fue homenajeada por el artista Aaron Malibu que hizo una muñeca de la cantante.

“Otra Mexicana icónica!— la talentosa y graciosa Lyn May, la vedette de origen chino y mexicano conocida por sus shows en la vida nocturna de Mexico y sus actuaciones en el cine mexicano de los años 70 y 80. No saben cuanto me alegra verla bailar y reírme de sus anécdotas y chistes groseros. Su amor de la vida es tan admirable”, escribió el creador desde sus redes sociales.

Así, con un un característico atuendo rojo similar al que participó en el matutino Venga la alegría y realizando un split, puede observarse la representación plástica de Lyn May. No obstante, ante este novedoso juguete, los internautas no tardaron en reaccionar y desataron una ola de memes sobre la vedette. A continuación te mostramos los mejores.

En Incógnito salió una muñeca de la vedette (Foto: Facebook)

Algunos usuarios de redes sociales no tardaron en retomar una antigua muñeca que apareció hace varios años en el programa de Incógnito de Facundo, en donde aparecía una tosca representación de la artista y en el video, se veía a una persona inyectándole la cara.

“La original que sacó Incógnito hace décadas está mejor, mucho más realista”, decían algunos de los comentarios.

De igual manera, otros preguntaron si saldría otra versión de el nuevo juguete pero con la vedette embarazada y unos cuántos más añadieron que no se parecía a la original.

Por su parte, Lyn May agradeció al artista por haberle hecho una muñeca en su honor: “Mi propia muñeca de acción 😍 Muchas gracias @aaronmalibu, los quiero”.

Y a pesar de los comentarios y bromas alrededor, los seguidores de la vedette condenaron dichas actitudes.

Un factor por el que Lyn May ha sido atacada durante a lo largo de su carrera ha sido por su aspecto y la forma de su rostro (Foto: Facebook)

“Que pena leer este tipo de comentarios hacia una persona!!! Les aseguro que ella no quisiera a ver pasado por este preceso!! Respetemos nunca sabemos cuándo la vida nos pone a prueba.. Muy linda muñequita.. Felicidades por tu carrera LynMay”, “Quieran o no, Lin May es una leyenda viviente. Toda una vida de trabajo incansable. A ver donde se puede comprar esa munecas, ya viene Diciembre!”, fueron algunos de los comentarios que recibió la vedette.

Un factor por el que Lyn May ha sido atacada durante a lo largo de su carrera ha sido por su aspecto y la forma de su rostro. Apenas a finales de agosto de 2021, ella nuevamente se sinceró acerca de la mala experiencia que tuvo en su juventud, cuando aceptó que le inyectaran aceite en la cara con el fin de mejorar su estructura, razón por la cual su rostro se deformó y pensó seriamente en terminar con su vida.

Usuarios hicieron memes de su nueva muñeca (Foto: Facebook)

Liliana Mendionla, en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube recordó sus buenos y malos momentos durante su estrellato en los cabarets y el cine, entre los que la desfiguración de su rostro fue uno de los eventos más traumatizantes.

Según narró la actriz, todo comenzó cuando una mujer se acercó a ella para ofrecerle un procedimiento estético que le levantarían los pómulos y mejorarían la estructura de su rostro, pero Lyn May por “ignorante”, como ella se llamó, aceptó sin mucha preocupación y obtuvo resultados que cambiaron su vida para siempre.

“Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir, decía: ‘Yo mejor me muero, para qué estoy aquí’”, recordó la vedette.

A Lyn le habrían inyectado aceite comestible, lo que inmediatamente causó que su organismo rechazara la sustancia y su rostro se desfigurara casi hasta el punto de perder sus rasgos. Pese a que sus pensamientos la estaban orillando a una grave depresión, sus familia fue lo que la impulsó a seguir su carrera y seguir trabajando para poder sacar adelante a sus hijas.

