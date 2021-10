Quién es la protagonista del video de Christian Nodal, elegida por Belinda

La joven actriz ya cuenta con una carrera en el cine y la televisión (Foto: Instagram/@reginapavon)

Christian Nodal se encuentra en la cúspide de su carrera, pues se ha convertido en uno de los principales referentes del género regional mexicano en la escena mundial, por lo cual se le ha reconocido con diversos premios y ha causado que sus canciones tengan millones de reproducciones en diferentes partes del mundo.

Hace unos días, el cantante estrenó su última canción, La Sinvergüenza, en la cual colaboró con la Banda MS y contó con el apoyo de su prometida, Belinda para dirigir el video musical, quien eligió a una joven promesa para protagonizarlo.

Regina Pavón fue la elegida por Belinda para protagonizar el videoclip con el que la prometida de Christian Nodal debutó detrás de las cámaras. La actriz impactó en redes sociales por su belleza y su destacada actuación, y a pesar de su joven edad, a numerosas personas su rostro les resultó familiar.

La actriz de sólo 22 años ya comenzó su camino hacia el estrellato, pues a su joven edad ya ha compartido pantalla con Martha Higareda, Omar Chaparro y Mario Morán. Los proyectos en los que ha participado Regina son: Como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe de Televisa y las películas No Manches Frida parte 1 y 2, además de que actualmente actúa en la serie de Netflix Oscuro Deseo, al lado de Alejandro Speitzer, Maite Perroni y Jorge Poza.

Regina participó en su primera película a los 17 años de edad (Foto: Instagram/@reginapavon)

El debut de Regina en televisión fue en 2015, un año después de entrar al Centro de Educación Artística de Televisa, donde terminó sus estudios en diciembre del 2016. La actriz comenzó teniendo pequeños papeles secundarios, pero en el año de su graduación consiguió su primer papel en el cine, donde tuvo una actuación destacada.

Belinda agradeció a quienes trabajaron con ella en la producción del videoclip, en especial a Regina, a quien se refirió como “La Sinvergüenza” por su protagónico en el videoclip: “Muchas gracias Nodal por confiar en mi visión para contar esta historia, gracias y a “La Sinvergüenza” Regina Pavón.

Asimismo, Belinda contó cómo fue la experiencia de dirigir su primer video:

“Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no solo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip, sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello”, escribió la cantante en una publicación de Instagram.

La participación de Belinda en el video de Christian Nodal se dio tras los múltiples rumores del rompimiento entre los dos cantantes después de que el intérprete ocultó todas las fotografías de su cuenta de Instagram para sólo dejar una imagen de Speedy González y dejó de seguir a su prometida.

Christian Nodal le confió la dirección de su último videoclip a su prometida Belinda (Foto: Instagram/@belindapop)

Hace unas semanas volvieron a aparecer juntos en público en un concierto que el cantante ofreció en Las Vegas con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, donde Belinda ofreció unas palabras para sus fans y besó a su prometido para poner fin a los rumores de su separación.

Nodal comentó la publicación con la que Belinda habló sobre su participación en el videoclip con un tierno mensaje: “Cielo eres la mejor directora que existe. No tienes idea cuánto admiro tus talentos, te amo. Gracias por entregarte de esa manera que sólo tú puedes”, afirmó Christian, con lo que dejó ver el amor que siente por su novia, quien próximamente será su esposa.

