Christian Nodal se defendió por críticas a su comportamiento: “No todos los artistas son ficticios”

Christian Nodal utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas que le dejaron haberse dado un tiempo a solas (Foto: Instagram/@nodal)

Christian Nodal hizo polémica en redes sociales desde que decidió borrar casi todo el contenido que tenía en su cuenta de Instagram, y ya que tras el lanzamiento de su última canción decidió publicar algunas imágenes publicitarias, por lo que las críticas no tardaron en llegar y él decidió disculparse.

Hace un mes Christian Nodal borró todas sus imágenes de Instagram, decidió sólo dejar sólo a un Speedy Gonzales y dejó de seguir a su prometida, Belinda. Tras este extraño comportamiento sus seguidores aseguraron que se trataba del rompimiento entre los cantantes, aunque después esto se desmintió.

Tras esta despedida de las redes sociales, Nodal volvió para promocionar La sinvergüenza, tema que canta con la Banda MS, por ello volvió a compartir algunas imágenes en su cuenta de Instagram y le llovieron críticas por no haber aclarado el por qué de su despedida en regreso.

Nodal se disculpó en Instagram por dejar sus redes sociales y le llovieron críticas, incluso, señalaron a Belinda como la culpable (Foto: Instagram/@nodal)

Ayer, finalmente lanzó un mensaje a forma de disculpa a sus seguidores y aseguró que su intención no había sido causar controversia, sino que necesitaba de un tiempo lejos de la esfera pública y la mejor forma de lograrlo era abandonando Instagram.

“Una disculpa desde el corazón por cualquier actitud negativa. Necesitaba este tiempo de descanso. Necesitaba esta estabilidad y paz mental que para algunos quitármela se volvió negocio o diversión. Lo importante es que estoy listo para volver con todo. L@s amo, gracias por tanto”, escribió en su publicación.

Pese a que se trató de una disculpa, las críticas a su comportamiento volvieron a aparecer, pero esta vez el cantante no se quedó callado y se defendió de quienes lo señalaron por su noviazgo con Belinda, su aspecto o comportamiento.

Christian respondió a algunos de los usuarios que lo señalaron por su comportamiento (Foto: Instagram/@nodal)

Entre los comentarios, uno de los que más recibieron atención fue el de un usuario que se refirió despectivamente a su prometida, pues dijo: “Mientras estés con la flaca jamás tendrás paz ni estabilidad emocional. No hate, sólo te digo la realidad. Terminarás siendo un objeto y un hombre más en una lista. Quiérete mi Rey”.

A esto el interprete de Botellas tras botella respondió: “La ‘flaca’ se llama Belinda y de corazón te deseo que Dios te mande una gran mujer para que sientas lo ching*n que se siente tener un soporte, una compañera que da energía, amor, fuerza y paz. No es odio, te digo la verdad”, contestó y recibió miles de “me gusta”.

También contestó a un comentario que una usuaria escribió reprochando el supuesto hecho de que Nodal esté cubriendo publicidad con un hecho emocional. “No todo se trata de números, de controversia, de marketing. De nuevo uso mis cuentas porque me siento listo. No todos los artistas son ficticios, Adri”, respondió.

Nodal aseguró que su regreso a redes sociales no se trató de una campaña de publicidad (Foto: Instagram/@nodal)

Hubo un internauta que, incluso, lo comparó con Luis Miguel y Vicente Fernández, asegurándole que ninguno de estos artistas habían lucido igual que él en su juventud, con un aspecto “desaliñado” y “descuidado”, con tatuajes, por lo que le pidió dejar de intentar ser “del montón”.

Christian decidió responder a este comentario escribiendo que no se parecía a sus colegas debido a que nunca pretendió ser como ellos, pues “soy un vato que hace lo que hace feliz”.

El cantante dejó de lado a los malos comentarios después de responder algunos y se dedicó a contestar a aquellos que le aseguraron que no debía disculparse ya que él también merece tener un poco de tiempo a solas, sin mostrar lo que hace públicamente. Agradeció el apoyo y prometió regresar con nueva música.

