Miguel Palmer fue operado de emergencia y necesita donadores de sangre

Miguel Palmer se encuentra internado desde inicios del mes de abril en un hospital del centro de la Ciudad de México y fue operado de emergencia por un problema de megacolon tóxico, por lo que Valeria Palmer solicitó donadores de sangre.

Fue a través de las redes sociales de la hija de Miguel Palmer donde compartió el comunicado. “Se solicita con urgencia nuevamente sangre de cualquier tipo para el paciente: Angel Palomera Gonzalí (Miguel Palmer) que se encuentra en #terapiaIntensiva del hospital #StarMédicaCentro en San Luis Potosí 143, Colonia Roma, CDMX de parte de Valeria Palmer”.

“Lo tuvieron que operar de emergencia y se necesita nuevamente sangre para mi papá, está grave pero estable, está luchando por su vida y yo al pie del cañón con él, yo sé que va a salir adelante de esta porque es un guerrero. Lo de cambiarnos a Nutrición yo creo que ya no se pudo”, dijo Valeria para la revista TvNotas.

El pasado 22 de julio la hija de Migue Palmer contó al programa Ventaneando que buscaría llevar a su padre al Hospital de Nutrición lo más pronto posible, pues aseguró que cuando lo encontró el día del “rescate”, lo describió como desguanzado, con un color verdoso y desnutrición severa; “muy fuerte el ver así a ese hombre grandote, galán”, mencionó.

Valeria Palmer mencionó estaba esperando la autorización de un médico para hacer el traslado. “No quito el dedo del renglón [...] Estamos esperando por el espacio, la cama, hay que añadir ciertas cosas en un nuevo dictamen médico”.

La actriz también confesó que le hizo una promesa a su padre para cuando mejorara su estado de salud y solucinaran los trámites legales que atraviesan, pues le dijo a su padre que lo llevaría a Acapulco, para recordar los viajes de cuando era niña.

Respecto a la denuncia en contra de Edith por el supuesto delito de maltrato y tentativa de homicidio, Valeria Palmer espera no volver a ver a la ex pareja de su padre. “Con ella no quiero ni volver a hablar, ni cruzar palabras que no se acerque a nuestras vidas, que se esfume. Lo legal lleva su ritmo, su curso y estoy en espera de ello”.

Por parte de Edith, en mayo de este año aseguró que nunca ha dejado de cuidar al actor Miguel Palmer, además de que piensa que Valeria sólo está buscando llamar la atención de los medios para su beneficio.

“Miente definitivamente, está tratando de tener sus cinco minutos de fama, porque jamás contesté un teléfono que preguntara por Miguel”, dijo la actriz en una entrevista con De Primera Mano.

Supuestamente, los actores se habrían separado debido a que Edith habría dado positivo a COVID-19 y dejó de verlo para no contagiarlo. Después de que la actriz se recuperó, volvió a buscarlo y se dio cuenta de que la salud de Palmer había decaído mucho durante su separación, por lo que el actor bajó 15 kilos de peso.

“En una ocasión me dijo muy molesto ‘yo ya me quiero morir porque yo ya hice todo lo que quería en la vida’”, compartió Edith.

Después de que Valeria vio a su padre en un estado de deshidratación y aparente desorientación, llamó al 911 y también pidió una patrulla. la hija de Palmer detalló que fue la operadora 123 quien la atendió y mientras ella proporcionaba todos los detalles llegó un paramédico de la Cruz Roja quien les solicitó resguardar a Miguel Palmer dentro del domicilio, pero Edith les negó la entrada.

