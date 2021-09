“Una piedra en el zapato”: Sergio Mayer arremetió contra Gustavo Adolfo Infante por su supuesto audio

Mayer aseguró que Gustavo Adolfo Infante sólo busca hacer menos su trabajo en la política (Foto: Cuartoscuro)

El conflicto entre Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante continúa, pues el actor decidió defenderse de las nuevas acusaciones que el presentador hizo en su contra tras la filtración de unos audios con los que se comprobaría que el ex diputado de Morena utilizó a víctimas como beneficio mediático.

Sergio Mayer desmintió el audio que se filtró a través del programa De Primera Mano, en donde supuestamente él aceptaba haber utilizado a varias personas en condiciones desfavorables o víctimas de abuso sexual con el fin de obtener la atención pública para beneficiar su candidatura de las pasadas elecciones intermedias.

En el audio hablaba de un caso en específico, el de un niño que habría sido regalado por su madre a su abuela, quien no se encontraba en las mejores condiciones, razón por la cual el ex Garibaldi se habría acercado a él ofreciéndole apoyo a cambio de ganar popularidad.

Sergio Mayer señaló que él no había expuesto al menor de la misma forma en que lo está haciendo el presentador, pues su fin no es llamar la atención (Foto: Cuartoscuro)

Según dijo Mayer en el programa radiofónico La Taquilla, lo que presentó Gustavo Adolfo es mentira y sólo quiere desacreditar su trabajo en la política, pues la ayuda la ha ofrecido con el único interés de recibir a cambio la satisfacción de saber que logró un bien para otra persona.

“Adoro ver al niño, si te has fijado yo jamás he dicho el nombre del niño para no (exponerlo), pero un caso como el de él, eso para mí vale oro, nada más eso, para mi tiene satisfacción el saber que le cambié la vida a un niño, con algo que yo pude hacer, hoy el niño es feliz, va a la escuela, tiene acta de nacimiento y la gente lo conoce, me refiero con identidad, no que lo conozca por el tema mediático que están haciendo con esto”, respondió

Y es que en el documento que se presentó en el programa el pasado martes presuntamente se escuchaba al esposo de Issabela Camil diciendo que tenía familiares en la Fiscalía General de Justicia (FGJ, antes PGJ) que lo ayudarían con el caso del niño y que todo lo que pudiera pasar entorno al menor lo beneficiaría mediáticamente para lograr su reelección como diputado por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Mayer apuntó que ya no piensa hacer nada en contra de Gustavo Adolfo Infante, pues hace 12 años ya lo denunció (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

“La directora de la PGJ de lo familiar, se llama Mariel Mater, es mi prima, hay cosas que yo ya tengo arregladas, que tengo contempladas y que incluso si la mamá (del niño) quiere litigar, incluso eso es bueno para mí. Mediáticamente es un tema que me beneficia muchísimo”, habría dicho.

“La gente va a estar al pendiente si sigue malito, si se le sacó el acta, si la mamá quiere, si no quiere, o sea, se llama show, es una telenovela, tenemos en nuestras manos una telenovela”, agregó.

Ante estos señalamientos, Mayer señaló que Gustavo Adolfo Infante desde años atrás ha sido un obstáculo en su carrera debido a que lanza acusaciones como esta, razón por la cual hace 12 años lo denunció y se le prohibió al periodista hablar sobre él. Ahora no piensa tomar las mismas medidas porque no piensa desgastarse en ello.

“Para mí Gustavo no es un tema mayor, me parece como una piedra en el zapato, es algo… o sea, tiene los medios para estar molestando, para estar desacreditando, (...) él va a seguir desacreditándome, entonces yo no me voy a desgastar en eso, me da cosita, si fuera un contrincante importante, pues quizás, pero esto lleva 12 o 15 años, ya hay una denuncia que hice en su momento, donde tengo también los elementos que un juez le prohibió hablar de mi hace 12 años, esto no es nuevo”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: