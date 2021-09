Shanik Berman llamó “retrógrada” a una de sus compañeras en plena transmisión de Hoy

Shanik Berman manifestó su enojo ante las acciones de su compañera (Instagram: shanykberman)

Shanik Berman volvió a ser parte de un escándalo durante la última transmisión de Hoy, programa en el que participa junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pues la conductora protagonizó una pelea con una de sus compañeras de Las Estrellas Bailan en Hoy.

La presentadora de 62 años ya había estado envuelta en diversas polémicas durante estas últimas semanas, pues hace unos días fue regañada por Galilea Montijo por su reacción ante una nota relacionada con Vicente Fernández, además de protagonizar una escena incómoda al tratar de besar a Andrea Legarreta.

En esta ocasión, Shanik entabló una fuerte discusión con Marifer Centeno, su compañera en el segmento de baile del programa, pues afirmó que la participante había cometido un error al pedirle permiso a su esposo para participar en el reality show.

Shanik Berman afirmó que Marifer “le está dando un mal ejemplo a las mujeres” (Instagram: shanikberman)

Previo a la presentación de su coreografía ante los jueces, se mostró un video en el programa, donde se le pudo ver intercambiando palabras con su compañera:

“¿Te volviste loca?, ¿Cómo puedes hacer eso mi amor?”, preguntó Shanik, ante lo cual Marifer respondió confundida: “¿Qué hice?”. Shanik aclaró que se había enterado de que su compañera le había pedido permiso a su esposo para participar en la competición de baile, lo cual “le está dando un mal ejemplo a las mujeres”.

Shanik habló con su compañera con un gran enojo, por lo que, Shulo, la pareja de baile de Marifer trató de calmarla con algunas palabras, las cuales fueron rechazadas inmediatamente por la conductora, quien pidió que en la discusión sólo participaran ellas dos.

Marifer afirmó que sólo le avisó a su esposo y le pidió su opinión (Captura: Las Estrellas)

Marifer, tras escuchar el reclamo de Shanik, se defendió afirmando que tenía información errónea, pues ella no le pidió permiso a su esposo:

“A ver, vamos por partes porque creo que es importante, Carlos y yo tenemos una excelente comunicación, lo que yo hice fue preguntarle qué opinaba, y después le pedí que hablara con Shulo, eso fue todo, pero si tú no quieres entenderlo, adelante y está bien”, afirmó la participante del reality.

Tras lo dicho por Marifer, Shanik continuó con sus argumentos, pues afirmó que no le parecía justo lo que su compañera había hecho: “Pero no es eso mi amor, nosotras las mujeres hemos luchado demasiado para salir adelante y para no ser propiedad de los hombres”.

Ante la insistencia de su compañera, Marifer afirmó que nunca haría algo que estuviera en contra de sus ideales, por lo cual puso un ejemplo: “A mí no me gusta bailar reggaetón y nunca bailaré algo que me parezca que no corresponde a lo que soy yo, por eso no le pediría permiso a nadie. Una cosa es la que yo quiera, pero estoy en un compromiso, y una relación que merece todo mi respeto”.

Shanik le pidió disculpas a su compañera (Captura: Las Estrellas)

Shanik terminó su argumento con unas fuertes palabras: “Qué horror que una mujer joven y preparada como abogada, sea tan retrógrada y tan mal ejemplo para las mujeres”.

Por su parte, Galilea Montijo afirmó que “hay muchas mujeres que pueden estar de acuerdo con las palabras de Shanik”, por lo que le parece muy respetable su argumento. Después de lo dicho por la conductora, Marifer subió al escenario para dar su versión de la historia:

“Si alguien defiende los derechos, no solamente de las mujeres, sino de las personas, soy yo. Me dijiste retrógrada y me lastimaste, porque en realidad no lo soy, simplemente respeto a mi esposo”.

Shanik le pidió disculpas a su compañera, las cuales fueron aceptadas por Marifer, ante lo cual la conductora afirmó: “Yo respeto mucho que tú quieras ser la esclava de alguien, y pues, cada quién”.

