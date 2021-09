MET Gala 2021: los mejores memes que dejó el icónico desfile en Nueva York

Después de cancelar en 2020, la Met Gala volvió este 2021 (Fotos: Twitter)

Este lunes 13 de septiembre se llevó a cabo la icónica Met Gala de Anna Wintour en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. La temática para este 2021 estuvo clara, para el 75 aniversario las personas que desfilaran por la alfombra roja debían de representar con su atuendo a la cultura estadounidense.

Es por lo anterior que de ahí nació el título In America: A Lexicon of Fashion (En Estados Unidos: Un léxico de moda), que forma parte de una exposición mayor titulada In America que inaugurará la gala del presente año y durará hasta el 5 de septiembre de 2022.

“Hay 100 definiciones diferentes de moda estadounidense”, explicó el comisario en jefe de Costume Institute, Andrew Bolton, el pasado fin de semana al mostrar a una reportera la nueva exposición que se inauguró al público en general.

“No llegamos a una sola definición porque, ¡eso no funciona! Estoy tratando de encontrar un nuevo idioma o vocabulario para que la gente la piense diferente”, señaló.

Eiza González desfiló en la MET Gala 2021 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El evento tuvo que ser retrasado a causa de la pandemia por COVID-19; aunque normalmente está calendarizado durante el primer lunes de mayo, se decidió mover a la segunda semana de septiembre para que pudiera coincidir con el termino de la Semana de la Moda.

La Met Gala es el evento organizado por Anna Wintour, directora de la revista Vogue, cuyo objetivo es recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York. Viene acompañado de una exposición de moda, como se ha vuelto costumbre, pero esta vez se dividirá en dos partes diferentes que presentará de forma escalonada.

El primer evento versará sobre el léxico de la moda, mientras que el segundo será In America: An Anthology of Fashion (En América: una antología de la moda), que abrirá sus puertas del 5 de mayo de 2022 al 5 de septiembre de 2022.

Olivia Rodrigo también estuvo presente (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Es por todo lo anterior que este lunes el evento causó revuelo en las redes sociales, ya que durante el 2020 no se pudo llevar a cabo. Así que las y los internautas prefirieron hacer tendencia la gala y crear algunos memes al respecto.

Sin duda, muchas personas mostraron la simpatía que les causó criticar a las luminarias que desfilaron este año, mientras ellas se encontraban desde la comodidad de su sofá o habitación:

(Foto: Twitter/@iLOUISLHAIR)

(Foto: Twitter/@RobertoVlz)

(Foto: Twitter/@bluelight011)

(Foto: Twitter/@JuacoMdp_)

(Foto: Twitter/@laflacadeharry)

Otros pensaron cuál sería su vestimenta ideal si algún día fueran invitados a la gala, muchas de las ideas estuvieron pensadas en momentos icónicos de la cultura pop de inicios del milenio:

(Foto: Twitter/@andreacompton)

(Foto: Twitter/@alexcmalik)

Incluso, algunos fueron más allá de la idea y quisieron crear el atuendo que portaría el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o las celebridades mexicanas si fueran invitadas al icónico evento en el Museo Metropolitano de Arte:

(Foto: Twitter/@CBuburron)

(Foto: Twitter/@CBuburron)

(Foto: Twitter/@CBuburron)

No obstante, muchos fueron sinceros y señalaron que, en realidad, desconocen de moda y de las tendencias más actuales:

(Foto: Twitter/@pizza4ever5)

Conviene destacar que los que más fueron criticados este año fueron los hombres, ya que muchos internautas no pudieron creer que no hayan apostado por ser más audaces y sólo decidieran asistir con un traje negro:

(Foto: Twitter/@iLHLBESTi3)

(Foto: Twitter/@abrilcoonde)

(Foto: Twitter/@callme_alejo)

(Foto: Twitter/@ummnadie)

(Foto: Twitter/@iRubenCoAn)

(Foto: Twitter/@CBuburron)

Mientras que otros confiaron en que se respete la temática y, de verdad, se represente a la cultura estadounidense en la moda:

(Foto: Twitter/@ln_mm3)

Las referencias al séptimo arte también estuvieron presentes durante todo el momento que la gala duró en tendencia en internet:

(Foto: Twitter/@elizmar)

(Foto: Twitter/@danielisarie)

Sin embargo, apareció un perrito que se robó los reflectores y muchos llegaron a la conclusión que él fue lo más interesante y el mejor vestido del evento:

(Foto: Twitter/@andreaa0199)

Finalmente, los elogios se los llevó la actriz mexicana Eiza González, sus fanáticos mostraron la emoción por su aparición en la gala y se mostraron sorprendidos por el atuendo que escogió:

(Foto: Twitter/@quevedooooo)

Con información de AP

SEGUIR LEYENDO: