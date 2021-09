“Aunque sea mi hijo”: estas son las imposiciones de Pepe Aguilar da a Emiliano para trabajr juntos

(Foto: EFE)

Pepe Aguilar quiere que su hijo Emiliano se integre a su tour, junto a sus hermanos Ángela y Leonardo, pero este debe ser responsable y trabajar como cualquier otro integrante del espectáculo. El cantante rectificó que no existe ninguna consideración especial por ser uno de los Aguilar.

Al ser cuestionado en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Pepe Aguilar se mostró lleno de regocijo, ya que el mayor de sus hijos se reencontró con su familia tras cumplir su sentencia legal. Del mismo modo, habló sobre si Emiliano quiere trabajar con él tiene las puertas abiertas.

Tanto en redes sociales como en los medios, Pepe Aguilar, intérprete ranchero, se ha mostrado como un papá cariñoso. No obstante, no teme en ser disciplinado con sus hijos y enseñarles el valor del trabajo. El músico comentó sobre la integración de Emiliano: “Poco a poco tiene que ir trabajando si es que quiere estar aquí, no puede estar nadie aquí sin trabajar”.

“Aunque sea mi hijo, si él puede, adelante, sino puede o no, también es cuestión de que quiera”, señaló Pepe Aguilar. Reconoció el talento de Emiliano Aguilar, pero dice no tener consideraciones especiales con él, pues trata de ver a todos los integrantes de su equipo de trabajo como uno mismo.

A diferencia de Ángela y Leonardo, Emiliano no desea cantar, por el momento. Esto no lo hace ajeno al mundo de la música, ya que se le ha visto interesado en la producción y administración de eventos como la gira que lleva su familia: Jaripeo Sin Fronteras.

“Si le gusta la administración, si le gusta estar atrás, si le gusta aquí hay mucho trabajo”: Pepe Aguilar extiende los brazos a su hijo, quien está reintegrándose a la sociedad tras estar retenido por la justicia por tráfico de personas.

Entretanto, la gira Jaripeo Sin Fronteras, de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar, rompe récords de asistencia en los Estados Unidos y México, donde se han reactivado los conciertos presenciales. Hace un par de días, la Dinastía Aguilar comulgó a 10 mil mexicanos en el Honda Center de California, Estados Unidos.

¿Qué sucedió con Emiliano Aguilar?

La situación del hijo mayor de Pepe Aguilar es sumamente compleja. Hace cuatro años, es decir 2017, Emiliano Aguilar fue sentenciado por tráfico de personas, lo que le provocó pasar meses en prisión, solventar una fianza e incluso su retención en un centro de sanación de adicciones.

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha declarado mayores sentencias con respecto a lo que le sucedió durante este complicado periodo. No obstante, se muestra agradecido con el sustento que le ha dado su padre, quien resolvió su fianza.

Según declaraciones del compositor, su hijo sí estuvo en prisión, pero debido a la fianza, pudo pasar el resto de su proceso legal en calidad de libertad condicional: sentencia de la cual está totalmente absuelto.

Emiliano Aguilar fue señalado culpable por las autoridades estadounidenses al cargo de tráfico de personas. En 2017 fue detenido por llevar a cuatro ciudadanos chinos indocumentados en su maletero.

Una investigación de Univisión resalta que los indocumentados chinos pagan decenas de miles de dólares para poder cruzar a los Estados Unidos. Estos se esconden en diversas partes del automóvil como la cajuela, entre bultos, en el tablero o en el maletero, como sucedió con el hijo de Pepe Aguilar.

Poco a poco, Emiliano Aguilar está rehaciendo su vida, nutriendo los lazos con su familia. Primero llenándose se confianza y ahora integrándose como parte del equipo de producción de la gira Jaripeo Sin Fronteras.

Gradualmente, el hijo mayor de Pepe Aguilar se integra a las redes sociales. En Instagram se le ha visto etiquetado en fotografías junto a su padre y compartiendo tiempo con Ángela y Leonardo.

