Por qué Jorge Ortiz de Pinedo abandonó la CDMX y se refugió en Acapulco

Jorge Ortiz de Pinedo es ampliamente conocido por actuaciones como la que ha tenido en Una familia de Diez, sin embargo, actualmente el artista se encuentra residiendo fuera de la Ciudad de México y a continuación te explicamos el porqué.

Fue a través de una entrevista compartida por TV y Novelas donde el actor reveló que debido a una enfermedad pulmonar que padece decidió cambiarse a un lugar que, debido a sus condiciones climatológicas pudiera ayudarlo con su rehabilitación.

“Vivo en Acapulco, entonces, lo que hago es venir a la Ciudad de México, grabo y me regreso los fines de semana. Viernes, sábado y domingo estoy en el puerto para que me favorezca el nivel del mar y para que mis pulmones se refresquen. Me vengo tempranito los lunes a trabajar, y así me la he pasado para poder respirar un poquito mejor”, destacó.

De igual manera, ahondó en que cuando se encuentra en la capital del país requiere de usar un tanque de oxígeno para poder mantener un buen nivel de oxigenación. Respecto a la enfermedad que padece, mencionó que es efisema pulmonar, que actualmente se llama Epoc (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

“(En cuanto a sus visitas a la CDMX para grabar) Esta ciudad que está tan contaminada, llena de polen, de polvo, de plomo en el aire y la altitud -dos mil 250 metros- es tremenda, pero aquí estoy, contento, feliz, teniendo el privilegio de trabajar con mi familia, con muchos amigos y de seguir entreteniendo a la gente”, expresó Ortiz de Pinedo.

En cuanto a las dificultades que conllevar grabar en tiempos de COVID-19 el actor mencionó que uno de los factores más complicados de superar era el temor que causaba contagiarse de la enfermedad.

“Desde el año pasado que empezó la pandemia y que hicimos las temporadas cuatro y cinco era tremendo; el año pasado era todavía peor porque estábamos más asustados, no había vacunas, no había nada, entonces tuvimos que entrar con mucho temor”, dijo.

Además, puntualizó que su hijo Pedro quién fungió como productor decretó medidas sanitarias bastante fuertes para garantizar la salud de los presentes en el foro.

“Todo lo que tocábamos en escena tenía que ser sanitizado inmediatamente, la ropa se desinfectaba y nos hacíamos la prueba COVID cada semana para evitar cualquier riesgo de contagio, suplicándole y rogándole a Dios y a los compañeros que saliendo inmediatamente de trabajar se fueran a su casa con su familia, que no asistieran a fiestas y no vieran a la familia para estar sanos y reencontrarnos el lunes en las grabaciones”, mencionó.

Cabe recordar que la actriz mexicana Silvia Pinal regresará a la televisión mexicana en la aclamada serie cómica protagonizada y producida por Jorge Ortiz de Pinedo, Una familia de Diez. Además, también tendría la posibilidad de regresar al teatro con una obra dirigida al público infantil.

En rueda de prensa retomada por TvyNovelas, el productor del programa reveló algunos detalles de la sexta temporada y compartió cuál ha sido el proceso desde su estreno: “Tuve el gusto de interpretar esta historia por primera vez hace 37 años en teatro, y luego la volví a hacer hace 25, y luego hace 16, y luego empezó esta aventura”, narró.

La nueva temporada del programa se estrenará el próximo cinco de septiembre a las 19:30 horas por el canal de Las Estrellas. Constará de 30 capítulos y contará con la participación especial de algunas grandes figuras del mundo del espectáculo: Alejandro Suárez, Arath de la Torre, Omar Fierro, Sylvia Pasquel y Roberto Tello.

