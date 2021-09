“No voy a hacer el ridículo”: Lyn May salió de “¡Quiero Cantar!”

Lyn May durante su participación en Quiero Cantar (FOTO: @vengalaalegriatva/instagram)

Durante el programa matutino Venga la alegría, en su concurso ¡Quiero Cantar!, se presentó una molestia por parte de Lyn May, quien al final del concurso fue la participante que dejó el programa por no querer presentar su acto en la emisión.

El día de ayer, la vedette no ocultó su molestia luego de recibir la noticia de su sentencia. Aseguró que renunciaría para darle una oportunidad a más personajes, aunque al final decidió sí presentarse, aunque eso no cambió la inconformidad: “No, yo ya me despido de ustedes”, interrumpió la actriz grabada antes de conocer sus calificaciones. “Gracias, gracias, gracias querido público, estuve muy contenta aquí con ustedes, la neta me la pasé a toda mad..e”, comentó el día de ayer en la emisión de Venga la Alegría.

El programa presentó unas imágenes donde May se despedía y acusó que la producción del matutino tenía a un favorito para ganar el concurso: “Me ponen trabas y trabas, eso quiere decir que no les gusto. No les gusta que Lyn May esté en este programa. Yo siento que el productor ya tiene su ganador y no voy a hacer el ridículo”, dijo molesta.

Lyn May dejó Venga la alegría (FOTO: @vengalaalegriatva/instagram)

La polémica vedette fue una de las integrantes predilectas por el público de Venga la Alegría, ya sea por la presencia que mandaba desde las cámaras o por su carácter fuerte que imponía presencia dentro del matutino. La ex integrante del concurso lo reconocía el día de ayer: “El público me apoya, todo el mundo me apoya. Me dicen: ‘qué bonito cantaste’, ‘fuiste la mejor’. Me levanto a las 5 de la mañana para que me pongan 7, por favor, tengo 40 años de carrera”, dijo con molestia, antes de no asistir el día de hoy.

Y los seguidores de May también lamentaron su salida en redes sociales al comentar: “Ella era la única que hacía entretenido el concurso”.

Los críticos de la competencia, Horacio Villalobos y Patricio Borgheti reconocieron la trayectoria de Lyn May; aunque, les parecía una falta de respeto para ellos y los demás participantes que presentaron su número a pesar de también estar sentenciados. Ambos comentaron frente a las cámaras que la vedette debía de luchar por su lugar para mantenerse en la contienda.

Los jueces de ¡Quiero cantar! Horacio Villalobos y "Pato" Borgetti criticaron la decisión de Lyn May al dejar la competencia. (Foto: @vengalaalegriatva/ Instagram)

El encargado de dar la noticia de la eliminación de Lyn May fue Sergio Sepúlveda, quien presentó la segunda eliminación por no aparecer en el escenario como lo hizo con el actor William Valdés.

Por otra parte, el matutino anunció la participación de nuevos integrantes al concurso ¡Quiero Cantar! y el siguiente lunes podrán votar para elegir a los dos integrantes que se incorporarían: Erika González, Tabata Jalil, “La Chicuela” y Flor Rubio que buscan destacar en el consurso de VLA.

SEGUIR LEYENDO: