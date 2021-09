Cuándo será mamá Kristal Silva: así respondió la conductora de Venga la Alegría

Kristal Silva confesó que sí quiere ser madre, pero todavía no se siente preparada para serlo (Foto: Instagram/@kristalsilva_)

Kristal Silva, ex reina de belleza y presentadora de TV Azteca, se sinceró acerca de sus planes ahora que se casó con Luis Ángel aseguró que se encuentra la maternidad entre sus metas.

Silva contrajo matrimonio hace algunas semanas y pese a que se sigue presentando con normalidad en televisión, compartió con sus seguidores a través de preguntas y respuestas de Instagram que tiene algunos planes para su vida personal que podrían hacer que su trabajo sufra algunos cambios.

Un seguidor de la ex reina de belleza la cuestionó sobre la probabilidad de formar una familia con su esposo, a lo que Kristal respondió que estaría más que dispuesta a hacerlo, pero actualmente no, debido a que todavía no se considera preparada para ser madre.

Kristal sólo respondió algunas preguntas de sus seguidores (Foto: Instagram/@kristalsilva_)

“Unos cuantos años más, aún no estoy lista para ser mamá”, escribió la presentadora de Venga la Alegría.

Y es que después de tener que esperar por casi dos años, la Belleza México 2016 finalmente llegó al altar con Luis Ángel el pasado 13 de agosto. Desde entonces está aguardando el momento ideal para tener su luna de miel.

Según respondió en sus stories, su esposo y ella decidieron esperar un año más para poder hacer su viaje de novios, pues a ella le encantaría viajar sin restricciones por Europa.

Kristal también compartió algunas imágenes inéditas de su boda, la cual se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, donde asistieron algunos de sus compañeros de trabajo, así como amigos y familiares.

Kristal y Luis Ángel llegaron al altar el pasado 13 de agosto, en medio de una lista reducida de invitados y pruebas de antígenos para prevenir contagios de COVID-19 (Foto: Instagram/@kristalsilva_)

La ex reina de belleza decidió realizar su unión por el civil y por la iglesia en días separados, pero ambas se celebraron con una gran fiesta en la que lo que más destacó fue el lujo y los detalles con los que la pareja decidió decorar cada rincón de la Hacienda Cortés.

Para la ceremonial civil optó por utilizar un palazzo blanco confeccionado por la diseñadora de modas Marcela Beltrán, mientras que para la religiosa compró un vestido color perla, que habría sido diseñado por Benito Santos y que supuestamente habría ascendido a 200 mil pesos mexicanos, según informó Gabo Cuevas.

Tanto Kristal como su hoy esposo decidieron invertir en su boda ya que fue algo que habrían estado planeando desde hace varios años atrás y habrían realizado grandes esfuerzos para que fuera un día inolvidable para ellos y sus invitados.

Después de aproximadamente dos años de espera, la boda civil entre Kristal Silva y su prometido se llevó (Foto: Instagram/@kristalsilva_)

En una grabación de su boda por el civil, Luis Ángel explicó que se conocieron alrededor de los 15 años, incluso cursaron la preparatoria juntos “como que medio nos enamoramos, como que no”, mencionó el empresario originario de Tamaulipas. Hasta antes de casarse, este par de enamorados llevaba 13 años de noviazgo.

Luis Ángel y Kristal llevaban comprometidos desde el 14 de febrero del 2019, pues el enamorado eligió el Día de San Valentín para hacerle tan importante propuesta a la Reina de Belleza, pero debido a la pandemia tuvieron que posponer su boda.

Kristal Silva y su esposo se conocen desde que tienen 15 años y tuvieron 13 años de noviazgo (Foto: Instagram/@luis_lgangel)

Después, Silva participó en Survivor México y su salida fue tema de polémica entre los concursantes y el público debido a que se sabía que la modelo habría decidido irse del programa para enlazarse en matrimonio, lo que molestó a varios.

Pese a las duras críticas, Kristal de disculpó y explicó que la noticia de que las grabaciones del programa se extenderían la agarró por sorpresa y tuvo que cambiar de planes, pero, a parte de ello, ha decidido no dejar sus responsabilidades como conductora de Venga la Alegría.

