En las alturas y con globos aerostáticos: el romántico viaje de Martha Higareda y Lewis Howes en California

Martha Higareda estrena nuevo romance (Foto IG @lewishowes)

Martha Higareda recientemente había dado a entender que las puertas de su corazón nuevamente estaban abiertas y que la posibilidad de un romance con la ex pareja de Yanet García, Lewis Howes no estaba descartada. Y en esta ocasión, la actriz presumió un viaje que hizo con el ex jugador de americano a Napa, Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, Higareda mencionó que parte del motivo por el que decidieron darse una escapada a California se debió a que sería su cumpleaños.

“Gracias por este viaje y por celebrar mi cumpleaños de esta forma tan emotiva y divertida! Rodeados de amigos, de buenas charlas, de aventura, de amor y de tanto crecimiento”, escribió desde su perfil.

Así, entre impactantes nubes y globos aerostáticos, la actriz de Amarte Duele se mostró sumamente contenta y abrazada de su nuevo pretendiente.

Las reacciones por parte de sus conocidos nos se hicieron esperar y estos alentaron a la actriz en su nuevo camino amoroso.

“Hermosos!!!! VIVA EL AMOR!”, escribió Claudia Lizaldi, mientras que Consuelo Duval y Claudia Álvarez no tardaron en desearle lo mejor a Higareda: “Te mereces lo más lindooooooo!”.

Martha Higareda viajó a Napa con su pretendiente (Foto IG @lewishowes)

Asimismo, Camila Sodi no pasó desapercibida y dejó un discreto comentario con un corazón como señal de aprobación a la nueva relación entre los famosos.

En otra publicación, Martha apareció acompañada de otros amigos y agradeció la experiencia que pasó junto a todos ellos en estos días.

“Muy bonito y conmovedor ser parte de un grupo tan inspirador de personas. Este fin de semana fue uno de los más increíbles que he vivido. Muchos de ustedes son mi inspiración en uno de los años más difíciles de mi existencia y fue asombroso haber podido conocerlos”, señaló.

Por su parte, Lewis Howes también presumió algunos de los momentos de su viaje y en ellos se vio a la pareja muy sonriente en diversas ocasiones.

“Reí, lloré, aprendí, conecté y no puedo esperar para volver a hacerlo. Amé estar con @marthahigaredaoficial”, puede leerse en un post desde la cuenta oficial del también escritor.

Apenas a finales de julio, Martha Higareda por fin declaró que era lo que estaba sucediendo en su vida amorosa, pues se comenzó a rumorar que por su culpa la relación entre Lewis Howes y Yanet García había terminado.

Martha Higareda recientemente dijo que existía la posibilidad de entablar una relación con Lewis Howes (Foto IG @marthahigaredaoficial)

Así, en un encuentro con los medios, Higareda rompió el silencio y, aunque aceptó que existe una posibilidad de comenzar una nueva relación, negó ser la causante de la separación de la ex pareja.

““No, para nada (No provocó la ruptura). Lewis y Yanet tuvieron una relación que llegó a su fin. Él habla muy bonito de ella, qué raro ni al caso”, comentó en entrevista con Ventaneando.

Higareda aceptó que sí está conociendo sentimentalmente al ex jugador de futbol americano y escritor, pero no se quiere adelantar hasta saber el rumbo que tomarán sus caminos.

“Lo mío es súper reciente y no soy su novia, todavía me tiene que ganar... estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, tenemos los mismos valores y los mismos principios y hasta ahí vamos”, aseguró.

Destacó que desea ir con calma en esta nueva relación, ya que no ha tenido mucha suerte en el amor, aunque sí se concreta no dudará en confirmarlo.

“Estoy feliz”, aceptó finalmente y reiteró: “Estoy en una fase muy linda y no puedo compartir mucho”.

“Entre él y ella terminaron una relación y entonces ya después, él y yo nos comenzamos a conocer. Yo no haría una cosa así, para nada”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO