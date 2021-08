Isabel Lascurain respondió fuerte a quien criticó su sobrepeso: “es la edad y la menopausia”

Isabel Lascurain (Foto: Instagram)

La conductora y cantante Isabel Lascurain saltó a la fama en los años 80 como parte del trío Pandora, agrupación que sigue vigente y con la cual ha logrado conquistar al público a través de los años. En sus facetas más recientes, el público ha podido ver cómo pasó de intérprete a incursionar en programas de televisión como presentadora.

Fue así que con el programa Netas divinas, en el que se mantuvo varios años como parte del equipo a cuadro, Isabel se volvió una cara más recurrente en las pantallas mexicanas. La figura corporal de la cantante también ha ido cambiando al paso de los años y el público ha sido testigo de estos cambios que comenzaron desde que era una jovencita que triunfaba en los escenarios cantando temas como ¿Cómo te va, mi amor? y Como una mariposa.

Pero ahora, en su edad madura, una pregunta respecto a la complexión física de la conductora que ahora está al frente del programa de YouTube Hablando de corridito, que presenta al lado de su amiga Gloria Calzada, ha llamado su atención.

Isabel Lascurain 06-11-2020

Y es que Lascurain pudo haber ignorado una pregunta que alguien del público le hizo a través de su cuenta de TikTok, pero la cantante decidió ser honesta y responder frontalmente a una usuaria que le recomendó que bajara de peso.

“¿Por qué siendo tan bonita no bajas de peso?” Ahora hay mil formas y gym, y una alimentación saludable, eras muy guapa y puedes serlo si bajas”, escribió una presunta fan de Isabel, quien se tomó el tiempo para responder con un poderoso mensaje.

“No es que yo esté pasada de peso por gusto. Cuando tienes cierta edad es muy difícil bajar de peso, tengo una alimentación muy sana, me cuido mucho, lo único que me falta es hacer ejercicio, y es donde estoy comprometiéndome mucho, porque nunca he tenido esa costumbre de estar haciendo ejercicio. Mayte y Fernanda (las otras integrantes de Pandora), hacen diario, yo no, no es parte de mí”, contestó la ex Neta divina.

Isabel Lascurain 06-11-2020

Además expresó que a sus 61 años el peso que tiene no se debe a una alimentación “chatarra” sino al metabolismo propio de su condición:

“Sí me cuesta trabajo, sí me tengo que comprometer, sí es un esfuerzo y estoy tratando de bajar. Luego uno piensa que la gente con sobrepeso nos la pasamos comiendo fritangas, pero no, así es mi cuerpo, así es la edad y la menopausia”, expresó.

Más adelante en otra publicación, la cantante de Los peces en el río, el villancico que hizo popular en el disco de los 80 de La hermandad, agregó más reflexiones respecto a lo que considera una vida sana:

“Creo que lo más importante en la vida, yo estoy muy agradecida de la cara y cutis que tengo, el cuerpo, es aprender a amarte como eres tu interior, tu forma, crecer espiritualmente, ser una buena persona, ser lo mejor que puedo dar. Lo que hago lo hago con amor, respeto, alegría, y para mí, eso es lo más importante. El peso es lo de menos”, finalizó.

*Información en desarrollo