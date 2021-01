“Me han puesto una arrastrada”: Isabel Lascurain narró el bochornoso momento que vivió al salir a pasear a sus dos perras

La cantante confesó que le da mucha risa recordar el incidente, pero no las dos heridas que resultaron de éste

Con dos raspones de gran tamaño y su peculiar sentido del humor, Isabel Lascurain narró un divertido momento al lado de sus mascotas, las cuales la jalonearon con tanta fuerza que la arrastraron por la calle provocándole dos heridas en su mano y pierna.

La integrante del grupo Pandora contó que el domingo pasado decidió ir al supermercado acompañada de sus dos perras, Quiqui y Layla, sin imaginarse la aventura que viviría tras su paseo a pie en las inmediaciones de su casa.

“Uno sale bastante disfrazado por el cubrebocas, la caretas, el gorro para no quemarte y allá voy con mis dos perras, que jala una más que la otra y yo estaba agotada de los brazos y con las correas detrás para poder frenarlas. Son como tres kilómetros de mi casa al lugar donde hago las compras... me bajé, muy casnada, los brazos agotados, las perras me jalaban”, comentó al inicio del video que publicó en su cuenta de Instagram.

La cantante resaltó que el momento de más tensión lo vivió minutos más tarde, cuando fue arrastrada por la Quiqui y Layla, lo que a pesar de sus heridas ahora le causa gran gracia.

“Me senté a reposar en una jardinerita de concreto y me senté cansada, agotada por estas dos. Y aparece una señora caminando por la banqueta una señora con un perrito y claro estas dos, yo distraida y no estaba alerta... me han puesto una jalada mis perras porque salieron a querer atacar al perro y salgo arrastrada por mis perras”, comentó antes de mostrar los dos raspones que tuvo tras el incidente.

Según Isabel, sus artefactos usados para no contraer COVID salieron volando por un lado, pero afortunadamente su identidad no quedó al descubierto, aunque sí tuvo como consecuencia dos raspones: uno en el hueso de su dedo y otro en su rodilla.

“Me fui toda empolvada a hacer mi compra y me empezó a ganar la risa porque dije ‘qué ridículo’ porque fue como de cámara escondida y ojalá alguien lo hubiera grabado, porque fui arrastrada por dos perros, con esa señora con todo mal y la careta”

“Se los quería contar, espero que les cause la gracia que me ha causado a mí, que me he divertido nada más de acordarme porque cada que me acuerdo me río”, concluyó.

Isabel Lascurain 06-11-2020

La Pandora se ha mostrado con gran entereza y gozando de su buen humor al lado de sus seres queridos, a pesar de que hace unos días comunicó su separación de José Manuel Álvarez, con quien ha estado casada desde hace 22 años.

“Por el cariño que me tienen y el cariño que les tengo, quiero compartirles que mi esposo José Manuel y yo estamos separados. Ya que ni mi esposo ni mi hijo son figuras públicas, quiero pedirles de todo corazón el mayor respeto y comprensión por lo que estamos viviendo”, comentó en un video publicado en sus redes sociales.

La famosa fue cuestionada sobre este tema hace unas semanas en el programa De primera mano, pero fue su hermana Mayte y también integrante de Pandora, quien finalmente respondió: “Ella ha tenido una fuerza increíble para salir adelante... La verdad es que en su entorno familiar tiene muchísimo amor, simplemente se movieron un poco los pisos; dentro de todo es muy humano tener la posibilidad de volver a reinventarte, renacer y resolver ciertos problemas. Que sea con éxito o sin éxito ya se verá venir. Lo ha hecho muy bien, ha sido muy valiente”.

