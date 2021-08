Murió Charlie Watts: así informó su agente la partida del baterista de los Rolling Stones

“Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación” (Foto: AP)

Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones, murió este martes en Londres a los 80 años de edad. Su publicista Bernard Doherty fue el que dio la noticia a través de un breve comunicado que se compartió en las redes sociales:

“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts”, comienza el escrito. “Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia”.

“Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos amablemente que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”, finaliza.

El comunicado de la muerte de Charlie Watts

Un portavoz del artista ya había anunciado a principios de agosto que no participaría en la gira norteamericana de la banda, prevista para el otoño boreal, por motivos médicos. “Charlie ha sido operado con éxito, pero sus médicos creen que necesita descansar”, explicó entonces, sin más precisiones.

El baterista, que cumplió 80 años en junio, llevaba en los Stones desde 1963. Junto con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, Charlie Watts era uno de los miembros más antiguos de la famosa banda de rock, en la que también han participado Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman.

En 2004, Watts fue tratado en el Hospital Royal Marsden de Londres de un cáncer de garganta, del que se recuperó tras una batalla de cuatro meses contra la enfermedad, incluidas seis semanas de radioterapia intensiva.

Charlie Watts fotografiado en agosto de 1964 (Foto: Getty Images)

Según había informado The Sun a principios de agosto, la banda esperaba tenerlo de regreso para las celebraciones del 60 aniversario en 2022, cuando lanzarían su primer álbum de canciones originales en 17 años.

“Después de toda la angustia causada por los retrasos de la gira debido al COVID-19, realmente no quiero que muchos de los fanáticos de los Stones en los Estados Unidos que han estado guardando las entradas tengan otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya”, había comunicado Watts.

A su vez, Steve Jordan, el cual aceptó, había dicho: “Es un absoluto honor y un privilegio ser el reemplazante de Charlie y estoy ansioso por ensayar con Mick (Jagger), Keith (Richards) y Ronnie (Wood).”

“Nadie estará más feliz que yo al ceder mi asiento en la batería tan pronto como Charlie me diga que está listo para irse”.

Según reportó The Guardian, el lanzamiento final de Watts con la banda fue Living in a Ghost Town, un sencillo de 2020 extraído de un álbum de estudio que habían estado planeando.

