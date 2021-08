Murió Sonny Chiba, leyenda de las artes marciales y actor de ‘Kill Bill’

Sonny Chiba en Kill Bill - Volumen 1 (Foto: The Grosby Group)

El legendario actor japonés Sonny Chiba, reconocido por su trabajo en “Kill Bill” de Quentin Tarantino, falleció a los 82 años este jueves por complicaciones tras contraer COVID-19, confirmó su agente y manager a Variety. Tenía 82 años. Su deceso ocurrió en un hospital de la ciudad de Kimitsu en Japón. El actor se había contagiado de coronavirus en julio pasado, siendo tratado sin ser hospitalizado. Su condición se agravó a una neumonía y tuvo que ser hospitalizado el pasado 8 de agosto.

Shinichi Chiba fue una de las primeras estrellas de artes marciales del cine de acción, participando en series y películas. En la pantalla chica protagonizó la serie “Shadow Warriors”, interpretando en su primera temporada al legendario ninja Hattori Hanzō. Tarantino utilizó ese nombre para el forjador de espadas que el actor interpretó en “Kill Bill”.

Además de “Kill Bill”, Chiba también apareció en películas de Hollywood como “Rápidos y furiosos: Tokyo Drift”, mientras que Japón fue un verdadero maestro de artes marciales con película y series de televisión. Participó en la adaptación de los mangas de “Karate Kiba”, “Golgo 13: Assignment Kowloon” y en la película de “Battle Royale II: Requiem”, pero su fama mundial se debió a la película de “Street Fighter”, por la cual cambió su nombre de Shinichi Chiba a Sonny Chiba.

Sonny Chiba (Foto: Getty Images)

Durante los últimos años de su carrera, Chiba también se había volcado al trabajo con las coreografías de acción. Pero el actor se había retirado del cine a mediados de la década pasada.

Nacido como Sadaho Maeda en Fukuoka, Japón, el 22 de enero de 1939, comenzó a aprender artes marciales mientras estaba en la Universidad de Ciencias del Deporte en 1957. Estudió con el maestro de karate Masutatsu “Mas” Oyama y obtuvo un cinturón negro de primer grado en 1965. Más tarde interpretó a Oyama en una trilogía de películas, “Champion of Death”, “Karate Bearfighter” y “Karate for Life”, a fines de la década de 1970. En 1984, recibió un cinturón negro de cuarto grado. También tuvo cinturones negros en ninjutsu, shorinji kempo, judo, kendo y goju-ryu karate.

Comenzó su carrera en cine y televisión en 1960. Sus primeros papeles llegaron en los programas de superhéroes japoneses “Seven Color Mask”, donde reemplazó al actor principal, y “Messenger of Allah”, donde interpretó al personaje principal. Sus primeros papeles cinematográficos fueron en una serie de thrillers sobre crímenes del director japonés Kinji Fukasaku, con quien era colaborador frecuente, y en la película de ciencia ficción “Invasion of the Neptune Men” de 1961.

