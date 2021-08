Luis Felipe Tovar reveló más detalles sobre el papel con el que volvió a Televisa después de 26 años

Tras 26 años de ausencia, Luis Tovar regresa a Televisa (Foto: EFE/ Grupo Televisa)

Tras 26 años de ausencia en Televisa, Luis Felipe Tovar regresa a la empresa con un nuevo proyecto que llevará por nombre El Amor Cambia de Piel, el cual será protagonizado por Susana González y David Zepeda.

En entrevista para el programa matutino Hoy, el actor reveló que se en este nuevo papel suspenderá su caracterización de villano, como comúnmente se le ha visto en otros proyectos televisivos.

“En esta ocasión voy a hacer un personaje que tiene un rostro diferente al que tiene o los que normalmente presento, que tiene que ver con los villanos, con los personajes fuertes de carácter, no”, señaló el actor.

Tovar señaló que su personaje es un hombre de carácter débil el cual se llama Gustavo (Foto: Cortesía Televisa)

Bajo la producción de Nicandro Díaz, Tovar interpretará a “Gustavo”, que de acuerdo con el actor, es un hombre con carácter bajo. “Este personaje es un hombre, que al contrario, es víctima de la mujer con la que convive, todos los días, es un hombre que se deja manipular, es un hombre débil de carácter”, detalló.

Tovar compartirá escenas con Chantal Andere, quien encarnará a “Constanza”, una mujer con un carácter totalmente diferente a Gustavo, según expresó el actor.

“Una mujer fría, soberbia y altanera que se casa muy joven con Gustavo, quien es un hombre trabajador, paciente y alegre quien da todo por su mujer y es el único capaz de soportar su difícil carácter”, contó el actor.

Chantal Andere encarnara el papel de Constanza, esposa de Gustavo (Foto: Instagram/@chanaandere)

Cuando recién se anunciaba que un nuevo proyecto de Nicandro Díaz saldría a la luz, el productor contó el origen de la historia, asimismo comentó que es una telenovela que cuenta con las características adecuadas para triunfar en Televisa.

“Es una telenovela que se llama El Amor Cambia de Piel, es una historia colombiana, no se ha hecho en México, y pensamos que tiene las características del melodrama adecuadas para lograr dar los resultados requeridos por el público y por la empresa”, compartió en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos.

El productor adelantó que se desarrollará alrededor de una mujer madura que sufre el abandono de su esposo tras 20 años de matrimonio.

“Es una mujer que cuando cumple 20 años de casada su esposo se va ese mismo día en la fiesta con su mejor amiga y la deja en la pobreza. Esa es la anécdota, de ahí parte todo”, avanzó.

Díaz compartió en Twitter una fotografía con Susana González y David Zepeda, protagonistas de su nueva telenovela (Foto: Twitter/ @NicandroDiaz)

A través de una conferencia de prensa vía Zoom, a inicios del mes pasado, Díaz presentó a los protagonistas de la telenovela, los cuales se mostraron agradecidos ante el productor.

“Feliz de la vida de volver a coincidir contigo Nic, muchas gracias de verdad, me sacaste de mi burbuja en medio de todo esto que seguimos pasando. Creo que este es el personaje y la historia ideal porque estamos en una empresa que fue pionera en contar historias de esta manera a través de las telenovelas”, expresó Susana González

“Muy agradecido, muy contento por esta gran oportunidad. Cuando empiezo a leer los capítulos y cuando usted me llama (refiriéndose al productor) y me dice que hay posibilidades de entrar a este proyecto me meto a indagar un poquito de la historia, me mandan capítulos y surge en mí una ilusión muy especial porque es una historia con muchos valores, con muchas circunstancias muy fuertes que atravesamos los seres humanos. Una historia que involucra pasión, sentimientos, valores y circunstancias”, comentó Zepeda

La telenovela se estrenará durante el último trimestre del año por Las Estrellas.

