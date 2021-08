Por qué critican la manera de Aislinn Derbez de ser madre

Aislinn Derbez confesó sentirse plena con lo que vivió en su matrimonio con Mauricio Ochmann. (Foto: @aislinnderbez/ Instagram)

La actriz Aislinn Derbez respondió a quienes la critican por la manera en que ha criado a su hija Kailani. Ello luego de que recibió algunos comentarios en reproche por separarse de su hija durante algunos días, luego de que emprendió un viaje junto a su hermano Vadhir Derbez, y sobre la manera en que experimenta la maternidad en general.

A través del podcast de autoayuda que conduce, La magia del caos, Aislinn se sinceró sobre su maternidad y buscó asesorarse con Nilda Chiaraviglio, psicoterapeuta experta en el tema, para discutir cómo ser madre “sin perder la individualidad”.

“Recibo muchísimos comentarios respecto a la manera en que educo a mi hija y cómo vivo la experiencia de ser mamá... Muchos de esos comentarios son de personas que creen que al ser madre ‘debes perder tu individualidad’”, aseguró.

Foto: @aislinnderbez / IG.

“Yo francamente no estoy de acuerdo con ese concepto y por eso decidí discutir el tema con una experta, la psicoterapeuta Nadia Charaviglio”, narró al inicio del último capítulo del pódcast, en donde también contó que recibió algunas críticas cuando decidió irse de vacaciones durante algunos días.

“Me fui de vacaciones y de repente me empezaron a llegar muchísimos comentarios de otras mamás quejándose, que cómo es posible que yo me pueda alejar de mi hija más de un día”, narró la actriz de A la mala, quien también cuestionó a la terapeuta sobre el rol de la madre en América Latina.

Aunado a esto, también confesó que durante los dos primeros años de ser madre asumió el papel de “una madre sacrificada”. No obstante esto cambió radicalmente con el tiempo, dándose la oportunidad de autorrealizarse como ser humano.

(Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

Aislinn se dijo afortunada de contar con Mauricio Ochmann, con quien estuvo casada y de quien se divorció hace poco más de un año. Remarcando así la importancia de la presencia de una figura paterna en la vida de los infantes.

“Yo tengo la suerte de estar con el papá de mi hija -no como pareja, pero somos familia- y el papá de mi hija es un gran papá. Es un papá responsable y es un papá que la cuida, como todos los papás deberían cuidar a sus hijos”, aseveró.

Por otra parte, recientemente Aislinn reveló cuál ha sido una de las satisfacciones más grandes en su vida y confesó que esta está íntimamente relacionada con el actor Mauricio Ochmann, quien a su vez está en una nueva relación sentimental con la modelo Paulina Burrola.

(Captura:@aislinnderbez/Instagram)

Durante una entrega anterior del podcast La magia del caos, en compañía de las conductoras Lety Sahagún y Ashley Frangie de Se regalan dudas, la actriz y las otras dos mujeres hicieron una dinámica de respuestas y preguntas íntimas.

A la hora de revelar el mayor miedo de cada una, Aislinn confesó que tiene terror a “darme cuenta de que se me fue la vida y nunca la viví”. En referencia a no disfrutar de la vida y de las cosas que hace en el día a día; sin embargo, confesó que este no fue el caso del matrimonio que compartió con el actor de El Chema.

“Algo de lo que estoy súper orgullosa es de que disfruté mi matrimonio como no tienen una idea. Ahorita que estoy separada amo lo que viví en ese matrimonio. Me quedo tan satisfecha y ni siquiera lo extraño, porque sí lo disfruté tanto y estuve tan presente en tantos momentos y di mi cien por ciento todo el tiempo. Entonces, ya que estoy fuera de (el matrimonio) digo ‘ya no lo extraño’”, reflexionó.

