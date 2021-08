“Mi ignorancia me llevó a hacer nada”: integrante de las Chiquirrucas se disculpó por abuso sexual a migrante

las chiquirrucas fueorn acusadas de abuso sexual (Foto: Instagram@laschiquirrucas)

Tras la polémica que se suscitó después de que una organización de los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas Dignidad y Justicia en el Camino A.C., denunciara a los influencers jaliscienses “Los chiquirrucas” por abusar sexualmente de un migrante, Charlie de Aguianaga, uno de los integrantes de dicho canal de youtube pidió perdón.

A través de su cuenta de Twitter, el influencer subió una serie de publicaciones y un video donde se disculpaba por lo acontecido y ahondó en que no estaba de acuerdo.

“Yo estaba en Monterrey cuando pasó esto, todo lo viví desde allá, voy llegando a Guadalajara y solo quiero dejar mi postura ante esto. Creo que son acciones súper reprobables, estoy super en contra de este tipo de acciones, creo que lo que pasó es algo que no debe de pasar y está sumamente mal”, comenzó a decir Charlie.

Asimismo ahondó en que efectivamente había participado en actividades similares, con su grupo de amigos, pero recalcó que en ese entonces no tenía conocimiento de que eso estaba mal

“Sé que estoy involucrado en esto, por acciones en el pasado, esto no quiere decir que estuviera de acuerdo con que pasaran en ese momento tampoco, pero mi ignorancia me llevó a no hacer más nada, pero definitivamente no soy la misma persona y he tomado la responsabilidad por esto”, añadió.

integrante de Chiquirrucas se disculpó (Foto: Captura de pantalla/Tw @d_aguinaga)

Externó que parte de lo que quería hacer de ahora en adelante era poder externar cuando no estuviera de acuerdo con algo y así no tener que participar en actos que vulneraran a otras personas.

“Definitivamente no y la misma persona que hace unos años o inclusive ayer. Esto es algo que llevo un tiempo comunicándolo, el discurso de Chiquirrucas ya no forma pare de mi manera de pensar, creo que es correcto que esta situación se exponga por qué de esta manera confrontamos/aprendemos/damos visibilidad y nos educamos acerca del tema .”, escribió el influencer desde su cuenta.

De igual manera externó que tenía la intención de acercarse a la institución que denunció el hecho para concientizarse y no volver a cometer los mismos errores.

“Y repito no estoy de acuerdo con lo sucedido quiero acercarme a esta ONG para seguir educándome acerca del tema y poder hacer algo al respecto”, concluyó.

Sin embargo, a pesar de la disculpa de Aguianaga, los internautas no se quedaron cómodos con la situación y destacaron que no les parecía del todo correcto su mensaje.

las chiquirrucas causaron cotroversia (Foto: Instagram@laschiquirrucas)

“Totalmente inaceptable, típico de todos cuando la cagan “Fui víctima de la ignorancia” “deseo educarme en el tema” por favor ojalá que se castigue por eso y que siga siendo un ejemplo de que no por tener una posición más privilegiada tienen derecho de hacer estas acciones”, dijo un usuario de Twitter.

¿Qué pasó con las Chiquirrucas?

El pasado 8 de agosto, en una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de los influencers, tres de los cinco integrantes que conforman el grupo le ofrecieron a un migrante que se dejara tocar los genitales a cambio de un billete de 500 pesos.

De acuerdo con el comunicado de FM4 Paso Libre, de Guadalajara, asociación en cuyas instalaciones sucedió el delito, los jóvenes se burlaron de un hombre a quien, entre risas, aseguraron que dicho billete que le entregaron era falso, luego de que el hombre, quien trabaja como lavacoches en las inmediaciones, aceptara el ofrecimiento y a sus tocamientos.

“Rechazamos que cuando no existen condiciones de igualdad y la necesidad de sobrevivencia es extrema, se configura un abuso con implicaciones éticas de comportamiento. Condenamos que el abuso y la burla contra uno de los sectores más vulnerables del país, que son las personas migrantes, se convierta en un tema para los llamados ‘influencers’ y que este tipo de comportamiento sea motivo de diversión para las personas que los siguen”, se lee en la misiva colgada en la cuenta de Twitter de la organización.

SEGUIR LEYENDO: