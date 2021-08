Cuál fue la última voluntad de Lilia Aragón

Una compañía respaldada por el fondo de inversiones Blackstone pagó USD 900 millones por la productora Hello Sunshine, que fue creada por la estrella de Hollywood y que cuenta entre sus producciones la exitosa serie “Big Little Lies”, emitida por HBO

“Olvídense de maldiciones, olvídense de mala suerte”: David Faitelson confirmó superioridad de Brasil ante México en los Juegos Olímpicos

“No es que hubiese mala suerte, no es que hubiese una maldición en los penaltis, no es que se equivocaron en la forma en la cual mandaron a los jugadores a tirar, no busquemos pretextos, Brasil en los 120 minutos fue superior a México”, aseguró el periodista de ESPN